На эти машины смотрят с завистью почти все участники дорожного движения. Их владельцы прикуривают от стодолларовой бумажки и носят ботинки из кожи единорога. Увидев проезжающий Range Rover, мужчины ёкают селезёнкой, а женщины падают в обморок, успев принять соблазнительную позу. Менеджеры официальных дилерских сервисов Range Rover носят спецодежду, которую воскресными вечерами шьёт лично Карл Лагерфельд. Можно вспомнить или придумать ещё много всяких относительно умных сентенций по поводу этих внедорожников... А еще припомнить миф о невероятной ломучести этих машин. В наших руках — 5-летний Range Rover третьего поколения с пробегом почти 120 000 километров. Оценим, в каком он состоянии и во что обойдется его обслуживание!

Чуть-чуть истории

Историю этого премиального внедорожника можно начать с 1970 года, когда английская компания Rover показала миру престижную альтернативу своему же Ленд Роверу. Англичане напряглись и создали очень даже продвинутый по тем временам внедорожник. Правда, трёхдверный — и Range Rover оставался таковым до 1981 года. Но уже с самого начала производства автомобиль был весьма прогрессивен: пружинная подвеска, дисковые тормоза на всех колёсах, двигатель V8 мощностью 135 л.с. Так как на конвейере машина простояла до 1996 года, её постоянно модернизировали. В 1984 году изменили двигатель: он стал инжекторным и более мощным – 155 л.с., в 1986 году Range Rover обзавёлся первым турбодизелем (правда, итальянским), а в 1992 получил свой турбодизель, причём даже чуть мощнее итальянского: 122 л.с. против максимальных 119 у импортного.

С самого начала англичане очень хотели продавать Range Rover американцам, а для этого как минимум нужна была автоматическая коробка. Со своей как-то не складывалось, поэтому первым «автоматом» Рейндж Ровера стал крайслеровский трёхступенчатый агрегат. Одновременно с ним предлагали и традиционную механическую четырёхступку.

В 1994 году Range Rover Classic (так назывались первые Рейндж Роверы) сменило второе поколение, хотя автомобили первого стояли на конвейере ещё два года, одновременно с новым внедорожником. Новый Range Rover стал ещё более дорогим и престижным: бензиновые моторы – только V8 с минимальной мощностью 192 л.с., а еще в подарок от BMW, которая тогда владела Ровером, внедорожнику достался баварский турбодизель. Коробки – пятиступенчатая «механика» и четырёхступенчатый «автомат». Разумеется, полный привод остался постоянным.

Немцы приложили руку и к третьему поколению, вышедшему в 2002 году. И BMW приложила огромные усилия для того, чтобы Range Rover стал ещё более премиальным. Из машин пропала механическая коробка передач, зато электроники стало ещё больше. АКПП до 2005 года — пятиступенчатый вариант ZF5HP22 и ZF5HP24, потом, после перехода на фордовские двигатели, ставили шестиступенчатую ZF6HP26, а с 2010 до 2012 года на 4,4-литровый турбодизель V8 — уже восьмиступенчатую АКПП. А вот с моторами вышла небольшая накладочка: так как в 2005 году Ровер был продан Форду, двигатели на Range Rover стали ставить «ягуаровские» — бензиновые V8.

И, наконец, в 2012 году вышло четвёртое поколение. Мы будем иметь дело с автомобилем этого же года выпуска, но предыдущего поколения, поэтому рассказывать о нём здесь не будем: всё станет понятно после посещения сервиса. Машину, кстати, мы взяли с солидным пробегом почти в 120 000 км: так будет интереснее. Осматривать её мы поедем к дилеру «РОЛЬФ Jaguar Land Rover», который не только любезно согласился помочь нам в подготовке материала, но и предоставил машину, выставленную на продажу по программе реализации сертифицированных автомобилей с пробегом Approved. Если хотите, то можете даже посчитать это рекламой, но программа интересная и полезная, а почему – разберёмся чуть ниже.

Двигатель

Рейндж Роверу неприлично иметь под капотом что-то слабое и даунсайзинговое. Поэтому любуйтесь, вот он – пятилитровый монстр 5,0 SC мощностью 510 л.с. и с максимальным крутящим моментом 625 Нм! Это алюминиевый агрегат, каноничный V8, с двумя распредвалами на каждую головку и нагнетателем, с которым внедорожник разгоняется до сотни за 5,4 секунды. Я сильно сомневаюсь, что кто-то из владельцев этого автомобиля будет обслуживать свой автомобиль у себя в гараже: это так же дико и безжалостно, как вырезать самому себе аппендицит. Поэтому давайте оценим, во сколько это обходится у дилера, на чём экономить можно и как это делать, на чём экономить нельзя ни в коем случае и на что обратить внимание при покупке подержанного Рейндж Ровера. Поможет нам в этом специалист сервиса Дмитрий Попов.

Как бы ни был хорош мотор, а масло менять приходится менять и в нём. Дилер заливает Castrol 5W30, надо его 8 литров (при первой заправке на заводе заливают 9,65 л), в деньгах – 7 000. Оригинальный фильтр у дилера стоит 2 000 (все цены далее – дилерские, мы же не будем обслуживать этого красавца в гараже), но вот пытаться искать аналог специалист не советует. Был случай, когда очень экономичный владелец купил дешёвый фильтр марки «noname», который развалился, после чего его частицы попали в систему смазки, а оттуда – в двигатель. Лучше уж две тысячи потратить, я думаю.

Менять масло нужно каждое ТО (периодичность ТО по регламенту – 13 тысяч пробега или один раз в год). Полная стоимость операции – 12 тысяч рублей.

Цена воздушного фильтра — 6 000 рублей. И их два, по одному на четыре цилиндра. Сама замена обойдётся в 1 500 рублей, менять регламент предлагает при пробеге 104 тысячи километров (либо через 8 лет). Но в любом случае, проверять их лучше порегулярнее. Обычно фильтры вполне сносно выглядят, и необходимости менять их чаще, чем предписывает регламент, нет.

Наш мотор – цепной, ремня ГРМ нет, но цепи (их две) менять всё же иногда надо. Регламентом ТО замена не предусмотрена вообще, но и вопросов к цепям нет: ресурс у них вполне приличный, до 200 тысяч километров, а замена комплекта обойдётся в сумму около 300 тысяч рублей.

Замена сервисных ремней обойдется достаточно дешево. Их тоже два: один крутит насос охлаждающей жидкости, гидравлический насос системы DynamicResponse, компрессор кондиционера и генератор. Второй – нагнетатель и шкивы вязкостных вентиляторов охлаждения. Менять надо сразу комплект, а заодно обратить внимание на помпу: если у неё есть следы износа, то лучше заменить сразу, иначе придётся практически ту же самую работу оплачивать дважды. Замена ремней обойдётся в 30-40 тысяч, помпа – в 20 тысяч рублей. Замена ремней регламентом не предусмотрена, а вот проверка при каждом ТО предполагается. Обычно ремни служат не менее 120 тысяч километров, и раньше этого срока в них заглядывать не приходится: своё они отрабатывают честно.

Раз в 185 тысяч км надо менять свечи зажигания. Понадобятся всего восемь свечек по полторы тысячи за штучку и семь тысяч на работу сервисменов.

И последнее, что придётся делать под капотом – это менять антифриз. Тут никакой экзотики нет, разве что объём системы охлаждения приличный – 12 литров. Но что поделать, мотор тоже далеко не маленький. В регламенте ТО такой работы нет, зато есть проверка плотности ОЖ каждое второе ТО.

А теперь представим, что вы выбираете себе подержанный Range Rover. На что обращать внимание при покупке?

Первым делом смотрим на подкапотную проводку. Например, горящая лампочка неисправности адаптивной подвески может быть последствием неисправности жгута переднего амортизатора (его видно на фотографии). Ремонт обойдётся в 6 000 за оба шлейфа передних амортизаторов.

А вот цокающий звук вентиляторов указывает на более дорогой ремонт – тут потянет тысяч на 60. Для проверки есть смысл скинуть разъём вентилятора. Если звук пропал – проблема именно в нём.

Некоторые владельцы Рейндж Роверов сталкивались с характерным шумом, исходящим от компрессора. Этот звук не всегда говорит о том, что придётся его менять (200 тысяч рублей, если что). Обычно помогает замена вала привода компрессора, и в этом случае устранение неисправности обойдётся всего в 18 тысяч рублей.

Как видите, цена ошибки при выборе такой машины с пробегом очень высока. Поэтому варианты, которые сданы к дилерам по программе Approved и выставлены в trade—in, действительно очень неплохи. Все же проверка по 165 пунктам, подробная диагностическая карта и гарантия продавца в случае с премиальными машинами особенно актуальны.

Трансмиссия

А вот этот раздел по всем параметрам радостный и светлый. Во-первых, в трансмиссии почти ничего не ломается, а во-вторых, расходники не так уж дороги.

АКПП в Range Rover стоит ZF, в целом – надёжный и не проблемный агрегат, придётся лишь менять масло. Литр масла стоит 4 000 рублей, всего потребуется 6 литров. И ещё надо будет заменить фильтр, встроенный в поддон коробки, за 20 тысяч рублей. Кстати, вместо лендроверовского оригинала можно спокойно покупать и расходники в магазинах ZF – дилеры не возражают.

Регламента на замену нет. Кстати, неправильная замена может и иметь и отрицательный эффект. Например, если выбрать неверный способа замены масла: если просто слить его из поддона, то большая часть старого масла останется в системе.

Единственное слабое место коробки – болты поддона. Они зачем-то имеют тонкую часть между головкой и резьбой, где легко ломаются, особенно если сильно закисли.

Ну и не забываем менять масло в раздатке (тут надо всего 2 литра масла, делаем вместе с заменой масла в АКПП) и в редукторах (регламент предусматривает замену на ТО при пробеге 130 тысяч км, обойдётся в 15 тысяч рублей).

В остальном трансмиссия к себе внимания не потребует.

Ходовая часть и тормоза

А вот тут должно быть интересно: пневмоподвеска же! Что же, начнём спереди.

Периодически стоит проверять состояние шаровых опор и передних нижних рычагов с сайлентблоками (впрочем, это дилерский сервис делает это при каждом ТО), и если износ этих деталей есть, то лучше заменить рычаг в сборе – всего 15 тысяч.

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Сзади раз в два года придётся менять скрипящие шаровые шарниры задних кулаков, причем и верхние, и нижние – готовьте тысяч 20.

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После 150 тысяч пробега возможны проблемы с пневмоэлементами. Задний баллон стоит 40 тысяч, его замена – 2,5 тысячи. А вот впереди, может быть, придётся менять пневмостойки – 60 тысяч за штуку и 4 тысячи за замену каждой. Впрочем, такие проблемы характерны только для машин первых лет выпуска, проблема со временем была решена. Так что, скорее всего, с ней вы уже не встретитесь.

Суппорты тормозов – шестипоршневые. Вряд ли кто-то из владельцев Рейндж Ровера захочет сам менять тормозные колодки, поэтому прикинем, сколько это будет стоить у дилера. Комплект передних колодок – около 25 тысяч, замена – 5 тысяч. Если пришло время менять тормозной диск, то за него надо отдать ещё 13 тысяч (а вот это, если что, и вправду недорого).

Задние колодки значительно дешевле: 12 тысяч за комплект и 3 тысячи за работу. Возникает вопрос: а не купить ли нам аналог? Отчего же, можно. Но хороший аналог на эту машину стоит не сильно дешевле оригинала, а кататься со скрипящими колодками на Рейндж Ровере – это, знаете ли, не солидно.

Кузов и салон

А вот тут можно выдохнуть: машина у нас самая возрастная, 2012 год – год старта производства этого поколения, но никаких дефектов ЛКП на ней нет. Да их обычно и не бывает, с этим у Range Rover всё в порядке. Однако на заднюю дверь иногда поглядывать надо, особенно в местах, где металл соседствует с пластиком и резиновыми уплотнителями. Если там скапливается пыль или песок, получается весьма злой абразив, который может стирать краску. Эти стыки лучше проклеить специальной плёнкой, и тогда проблем с ЛКП не возникнет.

Единственное, чему действительно стоит уделить внимание, это кронштейны выдвижной подножки. Два раза в год необходимо проводить им профилактический осмотр и чистку — в противном случае они могут выйти из строя. Профилактика стоит пять тысяч, что гораздо дешевле возможного ремонта.

В салоне можно лишь менять фильтр. И то – не в салоне, потому что стоит он в жабо перед лобовым стеклом под капотом. Стоит он 6 000, но можно купить и неоригинальную деталь (тысячи за три). Замечу, что оригинальный фильтр угольный, а вот большинство аналогов – бумажные и сильно уступают по качеству.

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Что в итоге?

Да, хоть Range Rover и не самая дешёвая в обслуживании машина, но есть и то, на чем можно сэкономить не во вред техническому состоянию автомобиля. Но не стоит увлекаться дешёвыми гаражными сервисами: доломать Range Rover проще, чем качественно отремонтировать. Поэтому лучше всё-таки ездить к дилеру, а главное – внимательно отслеживать предложения и акции дилерских сервисов. Бывает, там делают что-то хорошее не очень дорого, и этим надо пользоваться. Вот простой пример: по программе «Три года – возраст привилегий» можно получить сниженные расценки нормо-часа и даже масло в подарок (а это уже экономия около семи тысяч). Есть и другие программы и акции, кому интересно – посмотрите как-нибудь сами.

Что-то мне подсказывает, что миф о ненадежности родился благодаря владельцам, которые как раз таки обслуживают свой автомобиль неподобающим образом. А желающие приобрести новый автомобиль могут и вовсе не волноваться о стоимости технического обслуживания своего Range Rover благодаря ещё одной программе – «Сервисный пакет».

Приобретая сервисный пакет при покупке нового автомобиля, клиент получает возможность в течение 5 лет или до достижения пробега в 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) без каких-либо дополнительных расходов проходить периодическое обслуживание в соответствии с установленным межсервисным интервалом и временем в любом официальном дилерском центре компании. При этом обслуживание автомобиля осуществляется в полном соответствии со строгими стандартами Jaguar Land Rover, что гарантирует выполнение всех операций квалифицированными специалистами и использование исключительно оригинальных запасных частей с предоставлением гарантии на них.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Jaguar Land Rover» и лично специалисту СТО Дмитрию Попову (СПб, Октябрьская наб., д. 8 к. 2)