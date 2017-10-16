Как поменять водительское удостоверение, и как при этом сэкономить
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Как поменять водительское удостоверение, и как при этом сэкономить

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Срок действия водительского удостоверения – 10 лет. Однако даже этот немалый срок рано или поздно подходит к концу, а иногда необходимость поменять права возникает и раньше – в связи с порчей или утратой этого документа. Какова процедура замены водительского удостоверения, и как сэкономить при его оформлении?

1. Что нужно сделать?

Нужно заменить водительское удостоверение – в связи с истечением срока его действия, его утратой или порчей, либо по другим причинам вроде изменения персональных данных (смены фамилии после брака, например) или изменений в состоянии здоровья, которые влияют на управление транспортным средством.

2. Какие документы нужны для замены водительского удостоверения?

Состав требуемых документов слегка различается в зависимости от причины замены прав. Возможны два варианта.

а) Если водительское удостоверение меняется в связи с окончанием срока действия или в связи с изменениями в состоянии здоровья, которые влияют на управление транспортным средством, то для его замены потребуются три документа:

  • паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
  • старое водительское удостоверение;
  • медицинская справка по форме 003 в/у.

б) Если водительское удостоверение меняется в связи с изменением персональных данных либо в связи с порчей или утратой старого водительского удостоверения, то для его замены медицинская справка не нужна, и список включает два документа:

  • паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
  • старое водительское удостоверение (если оно есть).

3. Как получить медицинскую справку по форме 003 в/у?

Медицинскую справку по новой форме 003 в/у можно получить в любом медицинском учреждении, имеющем лицензию на проведение необходимых обследований и выдачу таких справок. При выборе медучреждения и подготовке к получению медицинской справки стоит обратить внимание на несколько нюансов.

Во-первых, в новой справке нет поля для вклейки фотографии – то есть, фотография для получения медицинской справки не нужна.

Во-вторых, процедура медицинского осмотра и стоимость справки может несколько отличаться в зависимости от учреждения. К примеру, в число специалистов, обязательных к посещению при прохождении медицинского освидетельствования, входят нарколог и психиатр – и некоторые клиники располагают специалистами непосредственно в месте прохождения освидетельствования, а некоторые – нет, и в этом случае потребуется получить заключение нарколога и психиатра самостоятельно в муниципальных психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту регистрации, заплатив за эти документы отдельно. Поэтому, выбирая медицинское учреждение для получения справки 003 в/у, стоит заранее уточнить и стоимость, и необходимость самостоятельного получения заключений от нарколога и психиатра.

Срок действия медицинской справки по форме 003 в/у – 1 год.

К слову, помимо процедуры замены прав, медицинская справка также потребуется вам при открытии новых категорий в правах и при восстановлении прав после лишения за управление автомобилем в состоянии опьянения. Более того, если вы, к примеру, заменили истекшие права категории В, а затем захотели открыть новую категорию даже в течение срока действия имеющейся медицинской справки, ее придется получать заново, поскольку в ней указаны категории, для которых она актуальна.

4. Какова стоимость замены водительского удостоверения, и как сэкономить при его замене?

Помимо стоимости медицинской справки (в случае, если она необходима для замены прав), вам потребуется оплатить пошлину за выдачу национального водительского удостоверения. Размер этой госпошлины составляет 2 000 рублей. Получить и распечатать квитанцию для оплаты пошлины можно на сайте ГИБДД, вот здесь, выбрав регион и место проживания и заполнив данные плательщика.

Однако на оплате пошлины можно сэкономить 30%: в случае, если вы подадите заявление на замену прав через портал Госуслуг и осуществите там же безналичную оплату пошлины, ее размер составит не 2 000, а 1 400 рублей.

5. Какова процедура замены водительского удостоверения?

Итоговая последовательность действий при замене водительского удостоверения выглядит так:

  • в случае, если для замены прав вам нужна медицинская справка 003 в/у, вам нужно пройти медицинское освидетельствование и получить ее;
  • получив справку или убедившись в отсутствии необходимости в ее предоставлении, вы можете заменить права «старым» методом или через портал Госуслуг;
  • в первом случае необходимо распечатать квитанцию и оплатить пошлину за выдачу прав, а затем обратиться в любое отделение ГИБДД, осуществляющее выдачу водительских удостоверений, заполнить заявление на смену водительского удостоверения, бланк которого вам предоставят по месту обращения, и приложить к нему паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), старые права (если они есть) и медицинскую справку (если она нужна), а также квитанцию об оплате госпошлины;
  • во втором случае необходимо подать заявление через Госуслуги, в котором будут указаны ваши личные данные, а также данные о дате и месте выдачи медицинской справки (если она нужна), после чего провести безналичную оплату госпошлины со скидкой 30% и выбрать дату и время посещения удобного для вас отделения ГИБДД. Явившись в назначенное время, вы предоставите тот же пакет оригинальных документов – паспорт, старые права и медицинскую справку, заполните заявление на смену водительского удостоверения, бланк которого вам предоставят по месту обращения, и получите новые права. На всякий случай стоит иметь с собой бумажную копию квитанции о безналичной оплате госпошлины – она может потребоваться для приложения к заявлению.
Теги: Популярные вопросы , водительские удостоверения , документы , документы автомобилиста , удостоверения
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