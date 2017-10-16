Нужно заменить водительское удостоверение – в связи с истечением срока его действия, его утратой или порчей, либо по другим причинам вроде изменения персональных данных (смены фамилии после брака, например) или изменений в состоянии здоровья, которые влияют на управление транспортным средством.
Состав требуемых документов слегка различается в зависимости от причины замены прав. Возможны два варианта.
а) Если водительское удостоверение меняется в связи с окончанием срока действия или в связи с изменениями в состоянии здоровья, которые влияют на управление транспортным средством, то для его замены потребуются три документа:
- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
- старое водительское удостоверение;
- медицинская справка по форме 003 в/у.
б) Если водительское удостоверение меняется в связи с изменением персональных данных либо в связи с порчей или утратой старого водительского удостоверения, то для его замены медицинская справка не нужна, и список включает два документа:
- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
- старое водительское удостоверение (если оно есть).
Медицинскую справку по новой форме 003 в/у можно получить в любом медицинском учреждении, имеющем лицензию на проведение необходимых обследований и выдачу таких справок. При выборе медучреждения и подготовке к получению медицинской справки стоит обратить внимание на несколько нюансов.
Во-первых, в новой справке нет поля для вклейки фотографии – то есть, фотография для получения медицинской справки не нужна.
Во-вторых, процедура медицинского осмотра и стоимость справки может несколько отличаться в зависимости от учреждения. К примеру, в число специалистов, обязательных к посещению при прохождении медицинского освидетельствования, входят нарколог и психиатр – и некоторые клиники располагают специалистами непосредственно в месте прохождения освидетельствования, а некоторые – нет, и в этом случае потребуется получить заключение нарколога и психиатра самостоятельно в муниципальных психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту регистрации, заплатив за эти документы отдельно. Поэтому, выбирая медицинское учреждение для получения справки 003 в/у, стоит заранее уточнить и стоимость, и необходимость самостоятельного получения заключений от нарколога и психиатра.
Срок действия медицинской справки по форме 003 в/у – 1 год.
К слову, помимо процедуры замены прав, медицинская справка также потребуется вам при открытии новых категорий в правах и при восстановлении прав после лишения за управление автомобилем в состоянии опьянения. Более того, если вы, к примеру, заменили истекшие права категории В, а затем захотели открыть новую категорию даже в течение срока действия имеющейся медицинской справки, ее придется получать заново, поскольку в ней указаны категории, для которых она актуальна.
Помимо стоимости медицинской справки (в случае, если она необходима для замены прав), вам потребуется оплатить пошлину за выдачу национального водительского удостоверения. Размер этой госпошлины составляет 2 000 рублей. Получить и распечатать квитанцию для оплаты пошлины можно на сайте ГИБДД, вот здесь, выбрав регион и место проживания и заполнив данные плательщика.
Однако на оплате пошлины можно сэкономить 30%: в случае, если вы подадите заявление на замену прав через портал Госуслуг и осуществите там же безналичную оплату пошлины, ее размер составит не 2 000, а 1 400 рублей.
Итоговая последовательность действий при замене водительского удостоверения выглядит так:
- в случае, если для замены прав вам нужна медицинская справка 003 в/у, вам нужно пройти медицинское освидетельствование и получить ее;
- получив справку или убедившись в отсутствии необходимости в ее предоставлении, вы можете заменить права «старым» методом или через портал Госуслуг;
- в первом случае необходимо распечатать квитанцию и оплатить пошлину за выдачу прав, а затем обратиться в любое отделение ГИБДД, осуществляющее выдачу водительских удостоверений, заполнить заявление на смену водительского удостоверения, бланк которого вам предоставят по месту обращения, и приложить к нему паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), старые права (если они есть) и медицинскую справку (если она нужна), а также квитанцию об оплате госпошлины;
- во втором случае необходимо подать заявление через Госуслуги, в котором будут указаны ваши личные данные, а также данные о дате и месте выдачи медицинской справки (если она нужна), после чего провести безналичную оплату госпошлины со скидкой 30% и выбрать дату и время посещения удобного для вас отделения ГИБДД. Явившись в назначенное время, вы предоставите тот же пакет оригинальных документов – паспорт, старые права и медицинскую справку, заполните заявление на смену водительского удостоверения, бланк которого вам предоставят по месту обращения, и получите новые права. На всякий случай стоит иметь с собой бумажную копию квитанции о безналичной оплате госпошлины – она может потребоваться для приложения к заявлению.
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