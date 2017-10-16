Согласно пословице, людей встречают по одёжке, а провожают по уму. Автомобили перед покупкой тоже сначала оценивают по одёжке: по кузову, по тому, как он выглядит. А потом уже смотрят на ум, и в нашем случае этим умом будет двигатель (хотя многие считают, что мотор - это сердце. Пусть правы будут все). Давайте посмотрим, по каким признакам можно хотя бы приблизительно оценить состояние мотора. Возможно, что-то из этого вы уже знаете, но рвать баян - это иногда тоже весело.

Глаз — алмаз

К сожалению, человек так плохо спроектирован, что даже опционально не может иметь хотя бы рентгеновского зрения. И нормальных приборов у него в организме тоже нет. Даже нет простенького диагностического сканера. И вот это всё так здорово усложняет процедуру оценки состояния мотора, что осмотр одними только глазами нельзя считать окончательным и решающим. Поэтому не надо думать, что подробный и внимательный осмотр с предварительным “курением” специализированных форумов может заменить диагностику. Это не так.

Поэтому всё, что описано ниже, должно всего лишь предшествовать диагностике, особенно если речь идёт о дорогом или сложном автомобиле. И тот осмотр, о котором мы будем говорить, способен лишь откинуть изначально негодные варианты, с которыми нет смысла возиться дальше. Так что глаз — хорошо, но без дальнейшей диагностики часто обойтись просто невозможно. О том, что можно посоветовать из инструментальных методов скажем в конце материала. А сейчас — ещё один дисклеймер.

Фу, бяка!

Знаете, иногда так детям говорят: “Фу, бяка, не трогай!” К сожалению, есть такие моторы (и даже автомобили), о которых можно сказать так же. Поэтому хорошо подумайте, нужен ли в принципе вам автомобиль с двигателем, например, EP6 Prince (им оснащается большая часть машин Peugeot и Citroen после 2010 года) или фольксвагеновский EA111 1,4 TSI. У всех машин с неудачными моторами где-то ездит конкурент с удачным двигателем (и даже коробкой), так что если в результате изучения модели вы находите много жалоб на одну и ту же проблему, лучше откажитесь от такой машины. Впрочем, это уже вопрос философии, этики и фетишизма, так что пока его закроем.

Второе, на что обратите внимание — это на типичные неполадки, которые совсем не страшны, но могут служить поводом для торга. Например, постоянно текущие клапанные крышки на некоторых моторах GM — это так же обыденно, как очередь в цветочный магазин восьмого марта. И так же нестрашно (в большинстве случаев). Но зато можно потыкать продавца носом в запотевшую прокладку и потребовать скидку. Мелочь, а приятно.

Одним словом, поищите такие маленькие видимые проблемки, которые можно использовать в качестве основания для торга. Но при этом всегда помните: гораздо больше проблем обычно невидимы, и вот они-то и таят реальные угрозы.

Осмотр начинаем на холодном моторе, поэтому просим не запускать его до вашего прибытия на место осмотра. Перед началом процедуры хотя бы рукой проверяем температуру: если железо не по погоде тёплое, продавец уже начал обманывать. Значит, ему есть, что скрывать.

И последнее: возьмите с собой чистые салфетки и фонарик. Они нам точно пригодятся.

Первое впечатление

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77974 12 1 03.10.2017

Открываем крышку капота и начинаем вдумчиво осматривать мотор снаружи. И я бы настоятельно посоветовал не игнорировать распространенное требование оценить степень загрязнения мотора. Конечно, “тонированный” грязью и вековой пылью мотор — зрелище печальное. Скорее всего, владелец машины не сильно о ней беспокоился, а ремонтировал только в случае, если она внезапно вставала колом. О том, что на таком автомобиле регулярно проходили ТО, лучше даже не мечтать. Ну и, само собой, есть вероятность, что из мотора что-то регулярно подтекает (а может, и хлещет), а система его охлаждения последние годы дышит на ладан. А может, на нём ездил по своим диким зелёным красотам безжалостный охотник и рыболов, которому плевать, что этот, например, Киа Соул для бездорожья совсем не предназначен. Всё это может быть потенциально опасным, так что лучше посмотреть что-то другое.

Но и сверкающий чистотой мотор — это тоже не всегда хорошо. Возможно, три часа назад он тоже находился под слоем грязи, и его отмыли, чтобы перед продажей хотя бы посчитать цилиндры и дать в объявлении правильную информацию. Зато на блестящем моторе почти всегда можно увидеть свежие подтёки. Что ж, хотя бы какая-то польза от этого есть.

А теперь посмотрим, не стоит ли на этом моторе ГБО или не стояло ли оно раньше. В первой ситуации всё просто: как минимум дозатор, редуктор или смеситель увидеть можно. Совсем уж в крайнем случае нельзя не заметить газовый баллон в багажник и заправочный клапан. Если ГБО демонтировано, то следы всё равно найти можно, но не всегда.

Итак, допустим, что мотор в меру пыльный (но не загаженный в крайней степени), ГБО нет (или есть, но вас это не пугает), и желание осматривать мотор сохранилось в полном объёме. Тогда приступаем.

О чём скажут жидкости

Итак, ищем масляный щуп и вытаскиваем его на божий свет. Протираем чистой салфеткой, опускаем ещё раз и смотрим уровень. Выше середины, но ниже отметки max — это идеал. Уровень между min и max — очень хорошо. Выше max и ниже min — очень плохо, я бы на этом этапе от машины уже бы отказался.

Теперь оцениваем состояние масла. Чтобы там не говорили форумные эксперты, сделать это без химической лаборатории очень сложно. Поэтому нюхать и лизать щуп практически бесполезно, вряд ли полученная от этих действий информация вам что-то даст.

Гораздо интереснее посмотреть на крышку маслозаливной горловины. Изнутри она должны быть чистая, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри клапанной коробки, а это уже чуть больше, чем просто печаль. Никакого налёта на крышке быть не может. Налёт — признак перегревов и факта попадания антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещины блока (но это уже реже). Вполне возможно, что мотор пережил значительный перегрев, а это однозначное зло.

В масле не может быть никакой пены или признаков неоднородности жидкости. И единственное, что можно увидеть глазами, это цвет масла. Слишком тёмное — старое, но не надо думать, что оно должно быть исключительно прозрачным. Современные моющие присадки так устроены, что они собирают отложения, вследствие чего масло может темнеть. Так что тут тоже всё не так уж однозначно.

На некоторых машинах с АКПП можно увидеть щуп жидкости в “автомате”. Есть он не везде, и сейчас встречается всё реже. И если вы его видите, вытаскивайте смело. Но тут есть особенность: на некоторых автомобилях есть метки, которые указывают нужный уровень для холодной и горячей коробки, на других можно его посмотреть только на горячую (в этом случае на щупе может стоять отметка, говорящая что-нибудь о температуре в районе 55 °С).

Вот теперь подключайте своё развитое обоняние и нюхайте щуп во всю мощь лёгких. Задача — уловить горелый запах. Если он есть, то скорее всего, соленоиды не додают давления, фрикционы смыкаются не полностью, проскальзывают и «горят». Как правило, это прелюдия к весьма дорогостоящему капитальному ремонту. Можете считать, что АКПП у автомобиля нет. Отказываться или требовать скидку на капремонт или бэушный агрегат под замену – дело ваше.

Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в том, что можете правильно определите уровень масла в АКПП, посмотрите внимательно на щуп: нет ли в масле пузырьков? Они могут образовываться от избытка масла. А переливают его некоторые особо одарённые личности для увеличения давления в соленоидах, утраченного из-за загрязнённости или деформации каналов гидроблока. Если масло пузыриться, значит с “автоматом” что-то не так, и лучше эту машину не покупать.

Теперь смотрим в расширительный бачок. Антифриз должен быть чистым и без осадка. Осадок обычно образуется, если технический гений владельца решил восстановить герметичность системы охлаждения какой-нибудь чудо-жижей. Чудес не бывает, а что там творится в системе — не знает никто, но хорошего там нет точно.

Я знаю, что вы в курсе, но повторю: уровень антифриза в бачке должен быть между максимальной минимальной отметками, а смотреть его надо на холодном моторе. И уж точно не надо пытаться откручивать крышку расширительного бачка на горячем моторе, это опасно.

Теперь осталось только посмотреть на уровень жидкостей в бачке ГУРа, в бачках тормозной системы и сцепления (при наличии). Заодно проверьте бачки на предмет течей.

Что смотреть на холодном моторе

У масла есть одна особенность — оно, как и любая жидкость, течёт. Главное, чтобы оно не текло там, где течь не должно. Искать течи лучше два раза: сначала до запуска двигателя, потом — после пробной поездки. В первом случае можно лазить рукой с фонариком и не обжечься, во втором — ещё раз убедиться, что обильно текущий мотор не помыли аккурат к вашему приезду.

В зависимости от конструкции мотора течи могут быть заметными и не очень. В любом случае смотрим на прокладку клапанной крышки по периметру. Иногда она является слабой “от природы”, и это не смертельно (но можно поторговаться), но иногда она может течь от слишком высокого давления картерных газов. Это маловероятно, но возможно.

Потом по возможности смотрим на сальники распредвалов (или одного распредвала, но видно их не везде), на шкив коленвала (тоже надо постараться). Если сухо — всё хорошо, можно смотреть дальше.

Смотрим на всё подвесное (или «навесное», тут кому как больше нравится называть) оборудование. Насос ГУРа должен быть сухим, генератор — чистым, на ремнях оборудования не должно быть следов масла или антифриза.

По возможности осматриваем сервисный ремень на предмет трещин, расслоения, потёртостей. Сделать это чаще всего трудно, но если постараться, то иногда даже можно слегка его перекрутить и увидеть ручейки. В общем-то, запущенный ремень – это не фатальная неисправность, но помогает определить, насколько владелец соблюдал регламент ТО и придётся ли его менять сразу после покупки.

Заодно можно визуально проконтролировать состояние подушек двигателя. Есть видимые трещины — торгуемся. Не забываем о проводке. Провода должны быть проложены в штатных местах, никакой изоленты и скруток быть не должно. Тут можно посмотреть на клеммы аккумулятора: если они заросли окислом, следили за машиной не слишком хорошо.

Если не лень (а лени быть не должно), снимаем крышку воздушного фильтра и смотрим на него понимающим взором. Полбеды, если он грязный. Хуже, если на нём есть следы масла. Скорее всего, есть избыток картерных газов, и нет уверенности, что поршневые кольца не залегли ещё много тысяч километров назад.

Наконец, пришла пора запустить двигатель.

Смотри и слушай!

Вернее, слушай и смотри. Допустим, стартер сработал сразу, пуск был уверенным. Мотор не “затроил”, а сразу ровно заработал. На что обратить внимание?

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13884 3 4 21.07.2016

В первую очередь холодный пуск расскажет о проблемах в газораспределительном механизме. Признайтесь: вы же наверняка слышали, как “стучат клапана”? На самом деле, конечно, не ”клапана”, а “клапаны”, а во-вторых, это стучат не они. Обычно цокот на холодную издают кулачки распредвала. Происходит это по одной причине: неправильного зазора между кулачком и толкателем. А вот тут ситуация бывает разной.

Первая: мотор с гидрокомпенсаторами в ГРМ. У многих автомобилей в этом случае небольшие щелчки в первые секунды после запуска мотора допустимы. Но они должны быстро пропасть, гораздо раньше того, как мотор прогреется. В противном случае следует быть готовым к замене гидрокомпенсатора (или нескольких), а запущенных случаях — рокеров и даже распредвалов. А ещё должна беспокоить мысль, отчего это “гидрик” вышел из строя? Может, масло меняли раз в 30 тысяч? А может, у машины пробег не 50 тысяч, как говорит продавец, а 250? Такое тоже возможно.

Ситуация вторая: гидрокомпенсаторов нет (постарайтесь выяснить это заранее, достаточно загуглить «Код мотора + гидрокомпенсаторы»). Тут будет чуть сложнее. Не все моторы могут похвастаться тихой работой до достижения рабочей температуры. Клапанный звук тогда возможен, но если он не проходит с ростом температуры, то это уже неправильно. Или клапаны никто и никогда не регулировал, или уже начались необратимые явления в ГРМ (см. предыдущий абзац). И уж конечно должен насторожить отдельно цокающий клапан: тут уже, скорее всего, придётся менять распредвал, а пробег машины явно тысяч под двести.

И заранее узнайте, каким способом придётся регулировать клапаны на конкретном моторе без гидрокомпенсаторов. Хорошо, если гайкой, как на наших Жигулях. Чуть хуже — регулировочными шайбами-проставками и уж совсем муторный вариант — отсутствие регулировки как таковой (тогда вместо неё меняют целиком толкатели). Так как операция может оказаться дорогой, торг очень даже приветствуется.

На машинах с фазовращателями должен насторожить стрёкот (или щелчки) при холодном старте. Если они есть (их тяжело не услышать, но придётся погазовать), то фазовращатель, скорее всего, отдал богу душу. Улыбаемся и торгуемся.

Вообще в звуке работающего мотора не должен выделяться какой-то отдельный звук. Фоновый гул, постукивания, щелчки — это обычно не норма.

А теперь пришло время старого доброго “дедовского” теста: на работающем моторе откручиваем крышку маслозаливной горловины. Крышка должна немного присасываться в горловине, и уж никак оттуда не должно лететь масло. Избыточное давление под крышкой говорит либо о забитом клапане рециркуляции, либо об износе поршневой группы. В запущенных случаях может даже выдавливать масляный щуп. Тут лучше не торговаться, а молча уходить.

О том, что желательно посмотреть на цвет и наличие выхлопа, напоминать не буду, это совсем уж элементарные вещи.

Что делать дальше?

Допустим, очевидных серьёзных недостатков выявить не получилось. Это прекрасно, но это не значит, что с мотор всё в порядке. Всё же всё самое серьёзное скрыто внутри, поэтому было бы очень хорошо провести хотя бы минимальный инструментальный контроль.

Самое простое – померить компрессию. Если у вас есть компрессометр, то и всё, что написано выше, вы наверняка знали и раньше. Если его нет, то найдите не только прибор, но и человека, который умеет им пользоваться (странно, но этот человек не всегда владелец компрессометра). Вот он вам и интерпретирует результаты замера.

Есть ещё два хороших метода диагностики. Первый – эндоскопирование. Да, с помощью миниатюрной камеры на «кишке» можно увидеть многое. Например, задиры вследствие попадания в цилиндры остатков сгоревшего катализатора. Очень рекомендую для проверки корейских моторов Киа и Хёндэ. У способа есть один существенный недостаток: очень многое зависит от специалиста, который проводит эндоскопирование. Это приблизительно то же самое, что делать УЗИ: что-то точно видно, а что именно – скажет не каждый врач. Поэтому я бы не очень доверял тем, кто купил эндоскоп (сейчас этот девайс можно купить во многих интернет-магазинах, причём самый простенький может стоить вообще рублей 500) и предлагает что-то посмотреть. Лучше найти хороший сервис.

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29007 13 5 16.01.2017

Второй способ – лик-тест. Это проверка мотора на утечки. В целом похоже на замер компрессии, но есть значительные преимущества. Во-первых, результаты будут точнее, а во-вторых, можно определить, где именно есть неисправность. Хотя бы по шуму убегающего воздуха: свистит в воздушном фильтре – пропуски через впускные клапаны, в выхлопной трубе – беда с выпускными клапанами, через маслозаливную горловину – залегли или износились поршневые кольца.

Сейчас все эти процедуры стоят не очень дорого, правда, делают их далеко не везде. Но если машина недешёвая, а мотор у неё заведомо капризный (или пробежный, но моложе просто не бывает. Мало ли, может, вы ищите W124), то смысл в этих тестах есть.

Ну и, конечно же, желательно провести компьютерную диагностику. И не с ELM327 за 300 рублей с Алиэкспресса, а с помощью оригинального сканера, лучше дилерского. О разнице мы писали довольно подробно.

Если мотор цепной, да к тому же есть сведения о недолговечности самой цепи или её натяжителя, крайне рекомендуется провести замер фаз ГРМ, чтобы выявить неявный пока ещё рассинхрон. Для этого сканер не годится – нужен осцилограф. Описание процедуры заслуживает отдельной статьи.

В общем, повторю ещё раз: глаза и уши – это замечательно, но недостаточно, чтобы полностью оценить состояние двигателя. Поэтому с их помощью лишь отбрасывайте заведомо негодные варианты, а с остальными – добро пожаловать на диагностику.

PS:

Напоследок не могу не посоветовать ещё один беспроигрышный метод диагностики мотора, который успешно использует в своей работе Загир Ханмурзаев, перекупщик автомобилей из Франции, про которого мы писали в прошлом году. Просто стойте и внимательно смотрите под капот, постепенно хмурясь всё сильнее. Потом переводите взгляд на стоящего рядом продавца. Наклоняйтесь сильнее к мотору, хмурьтесь. Снова смотрите на продавца. Качайте головой. Владелец, который знает о какой-то проблеме, может подумать, что вы его раскусили, и начать оправдываться. Простейший психологический приём часто срабатывает, особенно если продавец – не тёртый «перекуп», а морально неустойчивый частник.