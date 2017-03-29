Расходы на топливо – первейшая статья расходов после собственно покупки нового автомобиля. Не так давно мы рассчитывали стоимость владения автомобилями первой десятки по популярности и выяснили, что зачастую автомобиль, недорогой в обслуживании и располагающий к дешевой страховке, может сам нивелировать это финансовое преимущество высоким расходом и необходимостью заправки 95-м бензином. И наоборот: иногда более высокая стоимость ТО, ОСАГО и каско не становится причиной выхода стоимости годового содержания на новый ценовой уровень благодаря возможности безболезненно сэкономить на каждом литре бензина. Заинтересовавшись, мы решили выяснить, какие из продающихся новых автомобилей это позволяют.

Премиум-сегмент

Начиная это маленькое исследование с премиум-сегмента, можно пропустить мимо ушей несколько традиционных возгласов на тему «Неужели кто-то, покупая машину за 3-5 миллионов, будет думать об экономии бензина?». Да, будет – очень многие покупатели ценят в своем автомобиле умеренный расход и адекватную стоимость ежемесячного рациона. А посему вспомнить неприхотливых представителей «премиума» – вполне актуальная задача.

Однако вспомнить их удалось совсем немного – точнее, всего одного. Разумеется, ждать от современных моторов «немецкой тройки» или «японской двойки» возможности потребления 92 бензина было бы излишне оптимистично. Но и менее требовательные на первый взгляд «американцы» вроде всех моделей Cadillac и подавляющего большинства Jeep желают видеть в своем баке топливо с октановым числом не менее 91 по американскому стандарту – то есть, эквивалента российского АИ-95. Да-да, даже «мамонты» вроде Grand Cherokee, Escalade и Tahoe предполагают наличие в своих огромных баках 95-го. Единственным исключением стал Jeep Wrangler, который готов питаться неэтилированным бензином с минимальным исследовательским октановым числом 91.

Средний сегмент

В среднем сегменте машин, позволяющих экономить на бензине по паре рублей с литра, естественно, побольше – здесь класс уже позволяет иметь эту характеристику в числе конкурентных преимуществ. Тем не менее, способность машин переваривать 92-й бензин никто особенно не выпячивает – найти данные о типе топлива, как правило, можно лишь в инструкциях по эксплуатации.

Например, есть такие данные у Ford. В руководствах Fiesta, Kuga, EcoSport, Explorer и других четко сказано: используйте неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. В руководстве Mondeo, имеющемся на сайте, правда, указан американский стандарт AKI с октановым числом 87 – но и он соответствует именно «нашему» АИ-92.

У Honda, в отличие от многих, тип используемого топлива прописан прямо на сайте, в числе прочих технических характеристик. Думается, что отчасти этому поспособствовал как раз тот факт, что это топливо – АИ-92. Бензин класса «Регуляр» рекомендован как для Pilot, так и для CR-V с обоими моторами на 2 и 2,4 литра.

На фото: Honda Pilot ‘2015–н.в. и Honda CR-V ‘2016–н.в.

Другой японский производитель, Mitsubishi, тоже имеет в своем арсенале «всеядную» машину – правда, всего одну. Нетрудно догадаться, что это возрастной, но такой «настоящий» Pajero: только он имеет в графе «Тип топлива» отметку «АИ-92», в то время как новые Pajero Sport и Outlander этим бензином уже не удовлетворяются.

Схожая ситуация – у Nissan: здесь только в описании бюджетной Almera четко сказано, что заливать нужно неэтилированный бензин с октановым числом 92. У всех остальных бензиновых моделей в качестве типа топлива скромно указан «бензин», притом руководств по эксплуатации на сайте нет, как и четких рекомендаций в брошюрах. Долгие поиски приводят нас к тому, что логично проистекает из этой неизвестности: все остальные модели Nissan предпочитают 95-й бензин.

Новости / Авторынок В России стартовали продажи Toyota Prius нового поколения Новый Приус построен на базе модульной архитектуры TNGA. Модель оснащается бензиновым мотором 1.8 мощностью 98 л.с., электродвигателем, высоковольтной батареей ёмкостью 6,5 А*ч и вариатором. Суммарная отдача гибрида –...

2278 0 0 15.03.2017

Еще интереснее ситуация у Toyota. Здесь рекомендованный тип топлива разнится не только между моделями, но даже в пределах одной модели, оснащаемой несколькими моторами. Так, Corolla с базовыми двигателями на 1,4 и 1,6 литра можно заправлять только бензином с октановым числом 95 и выше, а вот старший 1,8-литровый мотор может переварить и октановое число от 91. Это выглядит вдвойне интересно на фоне того, что степень сжатия в моторах 1,6 и 1,8 практически одинакова – 10,2 и 10 соответственно. А вот у Camry ситуация обратная: младшие двигатели на 2 и 2,5 литра переваривают 92-й бензин, в то время как V-образная «шестерка» требует 95-го. Та же ситуация у Land Cruiser Prado: агрегат на 2,7 литра «ест» 92-й, а четырехлитровый мотор – 95-й. Ну а вседорожники в лице RAV4 и Highlander, возглавляемых Land Cruiser 200, могут потреблять «дешевое» топливо во всех бензиновых исполнениях. Завершая разговор о Toyota, стоит отметить, что и новый Prius тоже экономит деньги не только благодаря гибридной трансмиссии, но и за счет цены горючего.

У Hyundai информацию о рекомендуемом типе топлива найти не так просто. Руководства по эксплуатации представлены не на все модели, но даже те, что есть, иногда не содержат нужных данных. Так, информации о требуемом топливе для Creta в руководстве нет – зато есть данные, например, по Elantra и i30. Рекомендации разнятся в зависимости от страны эксплуатации: в Европе надо заправляться 95-м, а вне Европы для достижения оптимальных характеристик достаточно применять неэтилированный бензин с октановым числом RON (по исследовательскому методу) 91 / антидетонационным показателем AKI 87 – иначе говоря, наш 92-й.

Соотечественники из Kia чуть более открыты в вопросе того, чем «кормить» их автомобили: для Rio на официальном сайте исчерпывающе указан «неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92». Для прочих же моделей вроде cee’d, Optima, Sportage, Venga и так далее нужно добраться до руководства по эксплуатации, чтобы увидеть те же данные, что и у Hyundai.

Бюджетный сегмент

Говорим «бюджетный сегмент» – подразумеваем «Lada»: отечественный производитель уверенно лидирует по части продаж. Столь же уверенно он указывает в технических характеристиках своих автомобилей требования к топливу. Единственное «разочарование», пожалуй, в том, что самые бюджетные модели при этом не используют самый бюджетный бензин: Granta и Kalina, а заодно 4x4, нуждаются как минимум в 95-м. Зато с Vesta и Xray ситуация обратная: обе новинки Волжского автозавода с радостью принимают «дешевую диету». Двойственна ситуация с Largus: с восьмиклапанным мотором на 87 л.с. он довольствуется АИ-92, а вот более мощный шестнадцатиклапанный агрегат на 102 л.с. уже требует АИ-95. Любопытно еще и то, что на Granta тот же 87-сильный мотор, как мы помним, потребляет 95-й бензин, в то время как у Largus он перенастроен на 92-й.

Еще один бюджетный автопроизводитель, внимательно относящийся к вопросу сокращения стоимости владения своей продукцией — это Ravon. Здесь никаких оговорок нет вовсе: любой из узбекских автомобилей заокеанского происхождения от R2 до Gentra готов всю жизнь питаться АИ-92 и не подавать никаких признаков недовольства.

Есть «исключения из правила 95» и у некоторых китайских производителей – например, Lifan. Так, новый Solano сотоварищи ездят на 95-м бензине, а вот уже далеко не новый Smily на пару с Cebrium вполне устраивает и 92-й.

Ну а логичным «финальным аккордом» списка становится продукция Ульяновского автозавода. Было бы весьма странно увидеть в требованиях к содержанию «ветерана» Hunter 95-й бензин – и его там, конечно же, нет. Нет его и в спецификациях для остальных внедорожников: вся бензиновая продукция УАЗ успешно работает на АИ-92.

Подводя итоги

Окинув взглядом список, несложно сделать вывод, что новых автомобилей, способных переваривать 92-й бензин, на рынке отнюдь не большинство. Тем не менее, выбрать тоже есть из чего: если вы ездите очень много и внимательно относитесь к вопросу выбора топлива, возможно, мы немного облегчили вам задачу поиска новой машины. Кроме того, стоит помнить, что форумы, посвященные абсолютно любой марке, обильно усеяны темами вроде «92 или 95», «Лью 92 и все нормально», «Лью 92, регулярно меняю свечи/катализаторы/поршни и мне нормально» и так далее. Жаркие дискуссии о том, что «95-го в России нет – это все 92-й с присадками!» не утихают ни на секунду, а потому и итоговый выбор жидкости, заливаемой в бак, как всегда, остается за владельцем.