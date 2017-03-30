Несмотря на то что автомобильными стеклами сейчас торгуют буквально на каждом углу, купить качественный триплекс – сложная задача. Полностью доверять в этом вопросе стоит только фирмам, которые не занимаются ничем иным, кроме продажи и установки автомобильных стёкол. Сегодня мы расскажем, как выбрать хорошее автостекло и не переплатить, а профессиональными советами будут делиться специалисты-стекольщики из Carglass® – компании, которая работает напрямую с производителями и ежегодно обслуживает более 10 миллионов клиентов.

1. Что нужно сделать для гарантированно успешной замены стекла?

Во-первых, приобрести автомобильное стекло, сделанное по всем правилам из качественных материалов и точно подходящее именно к вашему автомобилю. Во-вторых, найти установщика, который не только не испачкает салон клеем, но и не испортит обивку и не повредит металл (да-да, такое случается сплошь и рядом). Как выясняется, это довольно сложная задача.

2. Почему стекло может быть некачественным?

По двум причинам. Реже — потому что стекло куплено из некондиции, которая не прошла тест на оптические искажения. И гораздо чаще — потому, что производитель сэкономил при изготовлении стекла. Тем более, что методов это сделать — масса.

Например, один из самых простых — купить на заводе не дорогой автомобильный флоат (листовое стекло, из которого клеят триплекс), а другой, попроще по характеристикам и качеству, более кривой — бытовой, строительный… Ну или откровенный производственный брак, который не отправили на переработку, а также куски, не прошедшие визуальный контроль качества. Кроме того, при производстве стекла производители могут экономить на виниловой пленке: для автомобильной промышленности она одна из самых дорогих. Однако она не единственная, а практически все заменители дешевле, хоть и отличаются качеством и характеристиками, особенно прочностными. Из двух кусков некачественного или бракованного флоата и дешевой пленки можно склеить только скверный триплекс — искажающий картинку и быстро истирающийся щетками.

1 / 3 На фото пример искажения лобового стекла 2 / 3 На фото пример искажения лобового стекла 3 / 3 На фото пример расслоения лобового стекла

И, конечно, чтобы заманить клиента низкой ценой, на дешевое стекло никто и не подумает ставить заводское крепление внутрисалонного зеркала, кронштейн датчика дождя и молдинг по периметру – предполагается, что все это любой ценой будет содрано со старого «лобовика». Естественно, кое-как прилепленные имеющимся в наличии клеем кронштейны и молдинги скоро отвалятся, но кто скажет вам об этом заранее?

Да, как правило, подобной экономией грешат только безымянные изделия или подделки под фирменные стекла, но знать об этом надо — низкосортного и некондиционного стекла на рынке довольно много.

3. Как правильно выбрать магазин?

Как уже было сказано ранее, доверять в вопросе выбора качественного стекла стоит только узкоспециализированным фирмам, для которых автостекла – единственное направление работы. Главный критерий, по которому можно объективно судить о серьезности компании, – количество единиц товара, хранящихся на складе: если в наличии имеются тысячи наименований для максимально широкого спектра моделей, ей можно доверять. Еще одно следствие широкого ассортимента – оптимальная цена за счет прямых поставок от производителя.

4. Почему стекло может не подходить?

Причин тому может быть несколько. Самая простая – вы решили сэкономить и купили подделку, которая не подходит по форме и габаритам. У некоторых моделей ветровой триплекс имеет сферическую форму, которую возможно изготовить, только имея дорогостоящий пресс. У «мастеров-подпольщиков» таким взяться неоткуда – приходится использовать шаблоны неизвестного происхождения, не слишком заботясь о геометрии: и так сойдет.

Но даже дорогое фирменное стекло, купленное за немалые деньги, неожиданно может не подойти вашему автомобилю. Дело в том, что на некоторые модели производят до 10 и более видов лобовых стекол. Продавцы из «универсальных магазинов запчастей», не имея необходимой практики, обычно берут стекло, которое подходит по основным параметрам, но может не иметь всех опций оригинала.

Отличия между этими десятью видами – в деталях: шелкографии, цвете, а также наличии и расположении камер и датчиков. Согласитесь, плохо, если одно стекло будет отличаться от остальных. И куда хуже, если вышеупомянутые датчики дождя или камеры вспомогательных систем начнут сбоить либо вообще перестанут работать. Такое бывает, когда крепления приклеены криво или тонировочная полоса перекрывает окошки сенсоров.

А еще бывает такое, что новое фирменное стекло подходит под все опции модели, но… другого модельного года. И выясняется, что окошко под датчик дождя здесь не овальное, как было на стекле вашего автомобиля, а квадратное, камера крепится не защелками, а винтами, салонное зеркало устанавливается на салазки не снизу вверх, а сверху вниз, разъемы проводов электрообогрева круглые вместо квадратных… Нетрудно догадаться, что качественно перенести опции с одного стекла на другое в этом случае точно не выйдет.

5. Сколько времени должна занимать вклейка?

Есть мнение, что процесс демонтажа старого и вклейки нового триплекса должен занимать не меньше суток: дескать, столько необходимо, чтобы клей полностью затвердел. Так вот, ответственно заявляем: это устаревшие сведения – современные технологии и материал позволяют специалистам производить замену автостекла всего за 1 час.

Более того, благодаря современному клею всего через 1 час после завершения работ клиенту можно эксплуатировать автомобиль! Ограничений при этом минимум: в первые сутки всего лишь нельзя мыть машину на мойках высокого давления, где пользуются автохимией. Все остальное делать можно и нужно – ездить по лужам, пылить по просёлкам…

6. Как правильно выбрать установщика?

Вы когда-нибудь задумывались, что из-за недостатка опыта или плохого инструмента при замене стекла может пострадать непосредственно автомобиль – элементы обивки, кузовные детали, лакокрасочное покрытие? Меж тем, это случается очень часто, ведь большинство так называемых установщиков даже не имеет комплекта защитных накладок, а без них практически невозможно не испортить детали отделки салона.

Вообще, ключевое умение хорошего установщика – четко соблюдать технологический процесс, начиная от грамотной установки «защиты» автомобиля. И мелочей здесь нет: одинаково важны все без исключения процессы, поскольку любая ошибка во время каждого из промежуточных этапов работы, как правило, заканчивается одинаково – протечками и запотеванием стекла.

«Не очень качественно, зато недорого», – готовы сказать некоторые. И в этом состоит главная ошибка: крупные игроки стекольного рынка знают, какова справедливая стоимость услуг, а попытки потребителя сэкономить заканчиваются лишь еще большими затратами. Самая распространенная схема обмана – когда по телефону называют одну сумму, а после окончания работ – другую, поскольку «за клей, молдинг и демонтаж надо платить отдельно».

Другая крайность – доверять вклейку только официальному дилеру, боясь потерять гарантию. Помните: замена стекла «на стороне» не может являться причиной для прекращения гарантии! Более того, как показывают практика и отзывы, «официалы» – это отнюдь не гарантия того, что стекло заменят быстро и качественно.

Вклейка стекла – это не плановое ТО, не замена моторного масла или тормозных колодок. Другими словами, это не самая высокочастотная для официальных дилеров операция. И, не имея большого опыта, фирменные сервисы по незнанию зачастую допускают массу ошибок, за которые клиент вынужден расплачиваться поцарапанным кузовом или потеющим стеклом. И доказать, что повинны в этом именно «официалы», бывает очень трудно.

7. Нюанс, о котором почти никто не думает

Знаете, от чего зачастую зависят жизнь и здоровье водителя и пассажиров автомобиля? От тонкой полоски клея! Ведь удержать при аварии раскрывшуюся подушку безопасности – это задача в том числе и вклеенного ветрового стекла. Увы, неквалифицированные мастера редко читают инструкции, а клей используют самый дешёвый… Но об этом, пытаясь сэкономить и выискивая самое дешевое предложение, почти никто из автовладельцев не думает. А после того как обожгутся в гаражах или у официального дилера, едут исправлять недостатки к настоящим профессионалам, в Carglass®.