Пробить по базам: что можно узнать о подержанной машине в Интернете

Покупка автомобиля с пробегом – событие и волнительно-приятное, и хлопотно-рискованное. Нужно определиться с моделью, изучить ее особенности и хронические болезни , определить круг автомобилей для просмотра... И перед тем, как дело дойдет до личного осмотра, диагностики в сервисе и покупки, нужно провести еще немало проверок. Чтобы обеспечить свое спокойное будущее, нужно обратиться в прошлое: стоит узнать, как жил автомобиль до вас.

Узнав об истории эксплуатации машины заранее, можно принять взвешенное решение: подготовиться к устранению проблем или вовсе отказаться от покупки. А узнать об автомобиле можно очень многое, и для этого вам понадобится лишь его «удостоверение личности» – VIN-номер. Итак, разбираемся, что можно узнать о машине, имея ее VIN и доступ в интернет.

История ДТП

После серьезного ДТП автомобиль теряет в конструкционных и эксплуатационных качествах: силовая структура кузова нарушена, окраска не заводская, да и за качество используемых запчастей поручиться уже нельзя, особенно если они приобретались с разборки. Поэтому о прошлых авариях лучше знать заранее, чтобы быть готовым к возможным последствиям. Это касается как легких повреждений, так и серьезных ДТП. Поэтому перед покупкой стоит проверить автомобиль с применением средств диагностики вроде толщиномера, а также узнать, на какие элементы стоит обратить особенное внимание.

Узнать аварийное прошлое машины можно в разных источниках – одним из них является официальный сайт ГИБДД. Указав VIN-номер, на странице проверки автомобиля можно получить информацию из базы Госавтоинспекции, причем в отчете будет указан даже примерный характер повреждений.

Однако база ГИБДД пополняется прежде всего за счет выездов инспекторов на места ДТП, где заполняются соответствующие извещения, и нужно учитывать, что объем информации не абсолютно исчерпывающий. К примеру, если ДТП было оформлено его участниками без вызова сотрудников полиции – по европротоколу – то оно останется «за пределами компетенции» библиотеки ГИБДД. Единственная возможность узнать о таком ДТП – получить информацию из базы страховых компаний, но в этом ГИБДД нам уже не поможет.

История регистраций и данные о предыдущих владельцах

Статьи Как оформить ДТП без ГИБДД по европротоколу Вопреки некоторым мнениям, европротокол – это не какой-то особенный бланк, а сам процесс самостоятельного оформления ДТП его участниками без вызова аварийных комиссаров и сотрудников ГИБДД. Приставка «евро» говорит о... 3972 5 1 02.10.2017 По количеству владельцев и сроку владения авто можно косвенно судить о «беспроблемности» машины. Если авто «гуляет по рукам», не задерживаясь у нового хозяина дольше нескольких месяцев, стоит всерьез задуматься о том, почему машине не удается ни с кем «подружиться». Причиной может быть «плавающая» неисправность или общее неудовлетворительное состояние, замаскированное к моменту продажи. Как только новый обладатель обнаруживает, что машина требует ремонта или большого ТО, и узнает цены на запчасти, он спешит избавить себя от этих вложений. Затем история повторяется.

Еще один нюанс, связанный с числом владельцев, относится к ПТС. Сама по себе утрата ПТС не является чем-то предосудительным, но проблема в том, что автомобили с такими документами нередко имеют темное прошлое. При замене ПТС в новом паспорте будет указана причина –выдан взамен сданного и утилизированного либо взамен утраченного. Однако точное число владельцев позволит ясно судить о том, все ли замены были «некриминальными», то есть, не были связаны с утратой ПТС. К примеру, одна из нелегальных схем – продажа кредитного автомобиля, который находится в залоге у банка. До окончания выплат по кредиту ПТС находится у банка. Но бывали случаи, когда «предприимчивые» граждане обращались в ГИБДД с заявлением об утрате ПТС, после чего получали дубликат и продавали машину. Новый владелец оказывался и без денег, и без машины, несмотря на то, что не знал об имеющемся обременении: судебные разбирательства в таких случаях обычно заканчивались в пользу настоящего владельца – то есть, банка.

Нахождение в залоге

Однако нахождение автомобиля в залоге тоже можно проверить. Сделать это можно, к примеру, на сайте Федеральной нотариальной палаты, в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Если автомобиль находится в залоге, а продавец об этом умалчивает, то налицо факт мошенничества, и от покупки точно стоит отказаться. Конечно, схемы с погашением кредита и снятием обременения в счет покупки автомобиля тоже имеют место, но это – тема для отдельного разговора.

Нахождение в розыске

«Криминальная» подноготная автомобиля, как и статистика владельцев, тоже находится в ведении Госавтоинспекции. Ее сервис на официальном сайте помогает уточнить, не находится ли автомобиль в розыске – положительный ответ снимает вопросы о его покупке.

Наличие ограничений на регистрацию

Договор купли-продажи, как известно, можно заключать даже в устной форме, а присутствие продавца не является обязательным условием перерегистрации машины на нового собственника. Разумеется, это тоже порождает мошеннические схемы. Нередки истории, когда автовладелец, к примеру, получает крупный штраф за нарушение ПДД или имеет другие задолженности, которые не спешит оплачивать. Мерой наказания в этом случае может стать наложение ограничений на регистрационные действия с его автомобилем до уплаты задолженностей. Однако если потенциальный покупатель не знает о наличии ограничений, они станут для него неприятным сюрпризом уже в ГИБДД при попытке смены собственника автомобиля.

Из этого следуют два вывода. Во-первых, нужно быть особенно внимательным при покупке автомобиля у собственника, продающего его ввиду лишения водительских прав: лишение может быть признаком серьезного нарушения, влекущего крупный штраф. Ну а во-вторых, проверкой автомобиля на наличие ограничений на регистрационные действия не стоит пренебрегать в любом случае.

Дополнительные проверки

Государственные сервисы предлагают много возможностей для проверки прошлого автомобиля при наличии одного только VIN-номера. Однако объем потенциально доступной информации куда больше. Получить ее можно с помощью специальных сервисов – таких как Autoteka.ru, которая не только аккумулирует все вышеупомянутые данные о ДТП, залогах, ограничениях и владельцах в единый отчет, но и дает возможность познакомиться с автомобилем поближе.

Первая из дополнительных проверок – это проверка автомобиля на предмет эксплуатации в качестве такси. Говорить о пробеге и содержании «работающего» автомобиля излишне – таксопарки и частные таксисты к моменту продажи выжимают из машины все, а на рынок она отправляется, как правило, по причине невыгодности дальнейшего содержания из-за высокого износа. Однако и здесь нечистые на руку дельцы не упускают возможности подзаработать, скрутив пробег и выставив машину по среднерыночной цене. Конечно, распознать «уставший» автомобиль можно и невооруженным взглядом, но и маскируют их порой тоже весьма старательно. Однако наличие записи об использовании машины в такси снимет все вопросы относительно реального пробега и технического состояния.

Еще одна полезная опция – возможность узнать пробег автомобиля в разные периоды его жизни. Он регистрируется, например, дилерами при проведении планового ТО, и зачастую его можно отследить за последние несколько лет. Соответственно, если цифры на одометре стоящего перед вами автомобиля отличаются в меньшую сторону от того, что было зарегистрировано в электронной базе данных, это как минимум должно стать поводом для торга и более тщательной проверки технического состояния. Ведь иногда пробег скручивают не только ради меньшего показателя пробега и соответствующего повышения цены, но и накануне масштабного и дорогого ТО, включающего обслуживание ГРМ, тормозной системы и другие дорогостоящие операции. Новый же владелец, не зная реального пробега, пропускает выполнение этих работ, что повышает риск серьезной и потенциально затратной поломки.

Статьи / Практика Прозрачный американский дилерский сервис, и почему Россия к нему не готова Но дилерские СТО нравятся не всем. И на то есть определенные причины – недостаточная компетентность или неприветливость сотрудников дилерских сервисов, а иногда даже откровенная подозрительность...

5942 0 5 23.06.2015

Ведение подробной истории ремонта и обслуживания у дилеров – это цель, к которой стремятся не только сами дилеры, но и многие автовладельцы. Мы рассказывали о «прозрачном сервисе» на примере США, но подобные инициативы давно находят поддержку и в России. Для частного покупателя это означает гарантированную осведомленность о техническом состоянии автомобиля. Ну а дилеры особенно заинтересованы в этом прежде всего потому, что немалая часть новых машин в России продается с учетом сдачи в трейд-ин старых – и покупка «прозрачного» автомобиля востребована дилерами не меньше, чем частными лицами.

Кроме данных дилеров и официальной информации о ДТП в сервисе есть данные о расчетах стоимости ремонта из страховых компаний, которые могут детально рассказать, что именно планировалось к замене и ремонту по КАСКО или ОСАГО. Периодически «всплывают» интересные сведения о серьезных повреждениях, последствия которых устранялись не у дилеров.

Еще одним дополнительным «бонусом» сервиса Автотека является поиск ранее созданных объявлений и фотографий о продаже автомобиля. Во многом это возможно благодаря тому, что этот сервис разработан в партнерстве с крупнейшим сайтом объявлений в России – Avito, и, соответственно, может опираться на данные, аккумулированные им. Польза от просмотров «старых» объявлений очевидна: по ним можно отследить пробег машины, получить информацию о ДТП, повреждениях и поломках, а заодно и проверить честность продавца. Если вам предлагают автомобиль с пробегом меньшим, чем он был на момент покупки прежним владельцем, у вас есть определенные поводы сомневаться в его искренности. Если же, например, в старом объявлении автомобиль продается с неисправной АКПП, а к моменту нынешней продажи коробка уже работает, у вас есть хороший повод более тщательно подойти к ее диагностике и уточнить, как именно была решена проблема.

Выводы

Современные технологии и базы данных, как можно видеть на примере Autoteka.ru, позволяют изучить покупаемый автомобиль не хуже его владельца, а также способны помочь избежать явно проблемных и криминальных вариантов. В расширенном варианте можно получить доступ не только к официальным данным, но и к «личной жизни» машины, узнав о ее прошлом то, чего не расскажут ни ГИБДД, ни продавец, ни диагностика. Располагая таким «детектором лжи», можно быть вполне уверенным в том, что покупаемый автомобиль не преподнесет неприятных сюрпризов. И, конечно, не стоит забывать, что ваша совместная жизнь с вновь приобретенной машиной тоже станет объектом пристального внимания будущих владельцев. Поэтому будьте честны – и с собой, и с ними.

Опрос А вы пробивали подержанную машину по базам перед покупкой? Да! Но всё было в порядке

Да, и нашлись проблемы

Нет, но пронесло

Нет, и уже потом разбирались с проблемами

Покупаю только новые автомобили и не знаю горя Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Да! Но всё было в порядке 56%, 5 5 56% 56% от всех голосов

Нет, но пронесло 44%, 4 4 44% 44% от всех голосов

Покупаю только новые автомобили и не знаю горя 0%, 0 0 0% от всех голосов

Нет, и уже потом разбирались с проблемами 0%, 0 0 0% от всех голосов

Да, и нашлись проблемы 0%, 0 0 0% от всех голосов Всего голосов: 9 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Да! Но всё было в порядке

Да, и нашлись проблемы

Нет, но пронесло

Нет, и уже потом разбирались с проблемами

Покупаю только новые автомобили и не знаю горя × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты