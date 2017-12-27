Пробить по базам: что можно узнать о подержанной машине в Интернете

Пробить по базам: что можно узнать о подержанной машине в Интернете

135 0 0
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Автор:
Покупка автомобиля с пробегом – событие и волнительно-приятное, и хлопотно-рискованное. Нужно определиться с моделью, изучить ее особенности и хронические болезни, определить круг автомобилей для просмотра... И перед тем, как дело дойдет до личного осмотра, диагностики в сервисе и покупки, нужно провести еще немало проверок. Чтобы обеспечить свое спокойное будущее, нужно обратиться в прошлое: стоит узнать, как жил автомобиль до вас.

Узнав об истории эксплуатации машины заранее, можно принять взвешенное решение: подготовиться к устранению проблем или вовсе отказаться от покупки. А узнать об автомобиле можно очень многое, и для этого вам понадобится лишь его «удостоверение личности» – VIN-номер. Итак, разбираемся, что можно узнать о машине, имея ее VIN и доступ в интернет.

История ДТП

После серьезного ДТП автомобиль теряет в конструкционных и эксплуатационных качествах: силовая структура кузова нарушена, окраска не заводская, да и за качество используемых запчастей поручиться уже нельзя, особенно если они приобретались с разборки. Поэтому о прошлых авариях лучше знать заранее, чтобы быть готовым к возможным последствиям. Это касается как легких повреждений, так и серьезных ДТП. Поэтому перед покупкой стоит проверить автомобиль с применением средств диагностики вроде толщиномера, а также узнать, на какие элементы стоит обратить особенное внимание.

Car crash

Узнать аварийное прошлое машины можно в разных источниках – одним из них является официальный сайт ГИБДД. Указав VIN-номер, на странице проверки автомобиля можно получить информацию из базы Госавтоинспекции, причем в отчете будет указан даже примерный характер повреждений.

Однако база ГИБДД пополняется прежде всего за счет выездов инспекторов на места ДТП, где заполняются соответствующие извещения, и нужно учитывать, что объем информации не абсолютно исчерпывающий. К примеру, если ДТП было оформлено его участниками без вызова сотрудников полиции – по европротоколу – то оно останется «за пределами компетенции» библиотеки ГИБДД. Единственная возможность узнать о таком ДТП – получить информацию из базы страховых компаний, но в этом ГИБДД нам уже не поможет.

История регистраций и данные о предыдущих владельцах

Статьи
Как оформить ДТП без ГИБДД по европротоколу

Вопреки некоторым мнениям, европротокол – это не какой-то особенный бланк, а сам процесс самостоятельного оформления ДТП его участниками без вызова аварийных комиссаров и сотрудников ГИБДД. Приставка «евро» говорит о...

3972 5 1
По количеству владельцев и сроку владения авто можно косвенно судить о «беспроблемности» машины. Если авто «гуляет по рукам», не задерживаясь у нового хозяина дольше нескольких месяцев, стоит всерьез задуматься о том, почему машине не удается ни с кем «подружиться». Причиной может быть «плавающая» неисправность или общее неудовлетворительное состояние, замаскированное к моменту продажи. Как только новый обладатель обнаруживает, что машина требует ремонта или большого ТО, и узнает цены на запчасти, он спешит избавить себя от этих вложений. Затем история повторяется.

Еще один нюанс, связанный с числом владельцев, относится к ПТС. Сама по себе утрата ПТС не является чем-то предосудительным, но проблема в том, что автомобили с такими документами нередко имеют темное прошлое. При замене ПТС в новом паспорте будет указана причина –выдан взамен сданного и утилизированного либо взамен утраченного. Однако точное число владельцев позволит ясно судить о том, все ли замены были «некриминальными», то есть, не были связаны с утратой ПТС. К примеру, одна из нелегальных схем – продажа кредитного автомобиля, который находится в залоге у банка. До окончания выплат по кредиту ПТС находится у банка. Но бывали случаи, когда «предприимчивые» граждане обращались в ГИБДД с заявлением об утрате ПТС, после чего получали дубликат и продавали машину. Новый владелец оказывался и без денег, и без машины, несмотря на то, что не знал об имеющемся обременении: судебные разбирательства в таких случаях обычно заканчивались в пользу настоящего владельца – то есть, банка.

Нахождение в залоге

Однако нахождение автомобиля в залоге тоже можно проверить. Сделать это можно, к примеру, на сайте Федеральной нотариальной палаты, в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Если автомобиль находится в залоге, а продавец об этом умалчивает, то налицо факт мошенничества, и от покупки точно стоит отказаться. Конечно, схемы с погашением кредита и снятием обременения в счет покупки автомобиля тоже имеют место, но это – тема для отдельного разговора.

Нахождение в розыске

«Криминальная» подноготная автомобиля, как и статистика владельцев, тоже находится в ведении Госавтоинспекции. Ее сервис на официальном сайте помогает уточнить, не находится ли автомобиль в розыске – положительный ответ снимает вопросы о его покупке.

Наличие ограничений на регистрацию

Договор купли-продажи, как известно, можно заключать даже в устной форме, а присутствие продавца не является обязательным условием перерегистрации машины на нового собственника. Разумеется, это тоже порождает мошеннические схемы. Нередки истории, когда автовладелец, к примеру, получает крупный штраф за нарушение ПДД или имеет другие задолженности, которые не спешит оплачивать. Мерой наказания в этом случае может стать наложение ограничений на регистрационные действия с его автомобилем до уплаты задолженностей. Однако если потенциальный покупатель не знает о наличии ограничений, они станут для него неприятным сюрпризом уже в ГИБДД при попытке смены собственника автомобиля.

Из этого следуют два вывода. Во-первых, нужно быть особенно внимательным при покупке автомобиля у собственника, продающего его ввиду лишения водительских прав: лишение может быть признаком серьезного нарушения, влекущего крупный штраф. Ну а во-вторых, проверкой автомобиля на наличие ограничений на регистрационные действия не стоит пренебрегать в любом случае.

Дополнительные проверки

Государственные сервисы предлагают много возможностей для проверки прошлого автомобиля при наличии одного только VIN-номера. Однако объем потенциально доступной информации куда больше. Получить ее можно с помощью специальных сервисов – таких как Autoteka.ru, которая не только аккумулирует все вышеупомянутые данные о ДТП, залогах, ограничениях и владельцах в единый отчет, но и дает возможность познакомиться с автомобилем поближе.

Car VIN inspection

Первая из дополнительных проверок – это проверка автомобиля на предмет эксплуатации в качестве такси. Говорить о пробеге и содержании «работающего» автомобиля излишне – таксопарки и частные таксисты к моменту продажи выжимают из машины все, а на рынок она отправляется, как правило, по причине невыгодности дальнейшего содержания из-за высокого износа. Однако и здесь нечистые на руку дельцы не упускают возможности подзаработать, скрутив пробег и выставив машину по среднерыночной цене. Конечно, распознать «уставший» автомобиль можно и невооруженным взглядом, но и маскируют их порой тоже весьма старательно. Однако наличие записи об использовании машины в такси снимет все вопросы относительно реального пробега и технического состояния.

Taxis waiting at the airport

Еще одна полезная опция – возможность узнать пробег автомобиля в разные периоды его жизни. Он регистрируется, например, дилерами при проведении планового ТО, и зачастую его можно отследить за последние несколько лет. Соответственно, если цифры на одометре стоящего перед вами автомобиля отличаются в меньшую сторону от того, что было зарегистрировано в электронной базе данных, это как минимум должно стать поводом для торга и более тщательной проверки технического состояния. Ведь иногда пробег скручивают не только ради меньшего показателя пробега и соответствующего повышения цены, но и накануне масштабного и дорогого ТО, включающего обслуживание ГРМ, тормозной системы и другие дорогостоящие операции. Новый же владелец, не зная реального пробега, пропускает выполнение этих работ, что повышает риск серьезной и потенциально затратной поломки.

Статьи / Практика
Прозрачный американский дилерский сервис, и почему Россия к нему не готова

Но дилерские СТО нравятся не всем. И на то есть определенные причины – недостаточная компетентность или неприветливость сотрудников дилерских сервисов, а иногда даже откровенная подозрительность...

5942 0 5

Ведение подробной истории ремонта и обслуживания у дилеров – это цель, к которой стремятся не только сами дилеры, но и многие автовладельцы. Мы рассказывали о «прозрачном сервисе» на примере США, но подобные инициативы давно находят поддержку и в России. Для частного покупателя это означает гарантированную осведомленность о техническом состоянии автомобиля. Ну а дилеры особенно заинтересованы в этом прежде всего потому, что немалая часть новых машин в России продается с учетом сдачи в трейд-ин старых – и покупка «прозрачного» автомобиля востребована дилерами не меньше, чем частными лицами.

Кроме данных дилеров и официальной информации о ДТП в сервисе есть данные о расчетах стоимости ремонта из страховых компаний, которые могут детально рассказать, что именно планировалось к замене и ремонту по КАСКО или ОСАГО. Периодически «всплывают» интересные сведения о серьезных повреждениях, последствия которых устранялись не у дилеров.

Еще одним дополнительным «бонусом» сервиса Автотека является поиск ранее созданных объявлений и фотографий о продаже автомобиля. Во многом это возможно благодаря тому, что этот сервис разработан в партнерстве с крупнейшим сайтом объявлений в России – Avito, и, соответственно, может опираться на данные, аккумулированные им. Польза от просмотров «старых» объявлений очевидна: по ним можно отследить пробег машины, получить информацию о ДТП, повреждениях и поломках, а заодно и проверить честность продавца. Если вам предлагают автомобиль с пробегом меньшим, чем он был на момент покупки прежним владельцем, у вас есть определенные поводы сомневаться в его искренности. Если же, например, в старом объявлении автомобиль продается с неисправной АКПП, а к моменту нынешней продажи коробка уже работает, у вас есть хороший повод более тщательно подойти к ее диагностике и уточнить, как именно была решена проблема.

Выводы

Современные технологии и базы данных, как можно видеть на примере Autoteka.ru, позволяют изучить покупаемый автомобиль не хуже его владельца, а также способны помочь избежать явно проблемных и криминальных вариантов. В расширенном варианте можно получить доступ не только к официальным данным, но и к «личной жизни» машины, узнав о ее прошлом то, чего не расскажут ни ГИБДД, ни продавец, ни диагностика. Располагая таким «детектором лжи», можно быть вполне уверенным в том, что покупаемый автомобиль не преподнесет неприятных сюрпризов. И, конечно, не стоит забывать, что ваша совместная жизнь с вновь приобретенной машиной тоже станет объектом пристального внимания будущих владельцев. Поэтому будьте честны – и с собой, и с ними.

Теги: Практика , проверка автомобилей , проверка документов , проверка истории авто
Понравилась статья? 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
12 Новости / Новинки
Новый УАЗ Патриот: свежие подробности
10 Статьи / Практика
Километр – рубль: ремонт и обслуживание Audi A5
8 Статьи / Интересно
Пять вещей, за которые любят и ненавидят Audi A8 (D2)
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Пять вещей, за которые любят и ненавидят BMW 7 Series E38

Подобно «Звёздным войнам», рассказывающим очередную сагу в течение трёх эпизодов, нашей рубрике «Пять вещей» в разговоре о машинах эпохи становления. Большой немецкой тройки пора подобраться к кульминации – и рассказать,…

2443 4 4
Статьи / Интервью
Ван Сяолун, Lifan Motors Rus: мы начали напрямую конкурировать со многими известными брендами

Как в России приняли Lifan Murman и MyWay? Сбылись ли планы по продажам? Какие новинки готовятся к выходу в 2018 году? Как обстоят дела с продажами мотоциклов и квадроциклов? Об итогах года и планах на год наступающий…

542 1 0
Статьи / Популярные вопросы
Что такое дифференциал, для чего он нужен, и как устроен

Дифференциал как автомобильный механизм скоро отметит двухвековой юбилей, однако его конструкция за эти долгие годы хоть и совершенствовалась, но сохранила ключевые особенности. Что же такое дифференциал, и какую роль он…

3076 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Alfa Romeo 159 с пробегом: шум премиального салона и слёзы, заливающие электрику

Хотели когда-нибудь машину, на которую оглядывался бы каждый? Не потому, что она дорогая, вызывающая, старая или диковинная, а потому что красива до потери сознания? Так что, хочется на все плюнуть и купить? Если да, то…

428 1 3
Выбор авто / Подержанные авто
Audi TT 8N с пробегом: ранние DSG, турбомоторы и сложности с VR6

В первой части обзора мы уже выяснили, что Audi TT — хоть и честный спорткар, способный в определённых модификациях поспорить на дороге с Porsche, а всё-таки денег на содержание кузова, электрики и сложной подвески…

1972 1 5
Выбор авто / Подержанные авто
Audi TT 8N с пробегом: скрытая коррозия и предательство блока коммутации

В детстве каждый из мальчиков моего поколения хотел себе спортивную тачку. Ну знаете, красную, быструю, обтекаемую. Все как положено. Но мы неизбежно вырастаем и покупаем седаны, хэтчбеки и кроссоверы. Редко кто…

1839 0 5
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Здесь Русью пахнет: тест-драйв Лада Веста SW Cross

Я никогда не скрывал, что не очень люблю автомобили ВАЗ. И моему любимому редактору частенько приходилось вырезать из моих текстов некоторые эпитеты, метафоры и прочие литературные экивоки в сторону редакционной Весты,…

55319 37 1
Тест-драйвы / Одиночные
Ехали два шофёра: тест-драйв ГАЗ-52

Что такое тест-драйв? Берут машину, катаются, потом рассказывают об особенностях ее конструкции, комплектации, о своих впечатлениях. Если это ретроавтомобиль - то ещё и об истории создания машины и наверняка о…

44088 26 3
Тест-драйвы / Одиночные
Мышцы, космос и мосты: экспресс-тест Geely Atlas

Накануне грядущего дебюта нового кроссовера на российском рынке нас еще раз «подразнили» коротким тест-драйвом модели – пока на ее родине, в Китае. Говорить о полноценном сложившемся мнении пока рано – но куда интереснее…

22386 11 2
Обзоры и тесты гаджетов
Гаджеты / Видеорегистраторы
Cтарый новый приятель: обзор видеорегистратора Mio MiVue C335

Компания Mio для многих - старый приятель! С ней в начале 2000-х мы осваивали первые умные карманные гаджеты - когда еще не существовало смартфонов, модного слова «android», а мобильным устройством от Apple был лишь…

11589 1 6
Статьи / Технологии
Личный экономист, охранник, инструктор и диагност: тестируем универсальный автогаджет

Автомобильные сигнализации в их классическом понимании уступили место продвинутым многофункциональным системам, объединяющим в себе мощный охранный потенциал и «страховую телематику», дающие скидки на КАСКО до 50%,…

10995 10 10
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

7511 13 4
Военная техника
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

30495 2 0
Статьи / Военная техника
Незаметные труженики войны: автомобили-карлики в Советской армии

В самые трудные годы изоляции и «железного занавеса» советские конструкторы не имели равных по числу смелых творческих идей и уникальных опытных разработок, которые негласно находились в авангарде мирового прогресса.…

17173 1 0
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

13433 1 0
История автомобилестроения
Статьи / Автотоп
Советская мощь: все автомобили с V8 из СССР

Фраза «американский автомобиль с V8» звучит так же логично, как «борщ с пампушками». Фраза «советский автомобиль с V8» до сих пор звучит так же непривычно, как «мороженое с беконом». Меж тем, и мороженое с беконом, и…

40354 1 24
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

28643 1 9
Статьи / История
Они хотя бы попытались: кроссоверы-купе от 50-х и до 2000-х

Десять лет назад, в далеком 2007 году, компания BMW представила миру свое «революционное» творение – кроссовер-купе BMW X6. Как и многие другие очень странные решения, оно получило эпитеты «эксклюзивный» и…

26497 7 6
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?