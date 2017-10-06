Toyota Hilux получил программу тюнинга от Carlex Design

Toyota Hilux получил в польском ателье новые бамперы, расширенные колесные арки, спойлеры, пороги и ковш воздухозаборника на капоте. Разработчик заявляет, что все вышеперечисленные элементы выполнены из «высотехнологичного полимера».
Кроме того, японскому пикапу увеличили дорожный просвет, приподняв подвеску и установили диски с бедлоками, «обув» их в резину BF Goodrich Terrain, предназначенную для езды по бездорожью.
Специалисты Carlex Design не забыли про интерьер, а это их профильное направление в тюнинге. Сиденья с обивкой из черной кожи получили оригинальную прострочку центральных секций, появились контрастные красные вставки, доработана шумоизоляция и установлена новая аудиосистема, а на дверь грузовой платформы поставили бесшумные замки.
Ранее студия Carlex Design совместно с фирмой MS-RT провели комплексную доработку американского пикапа Ford Ranger.
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