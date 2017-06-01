Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
- лужи и мокрые пятна под автомобилем;
- мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
- падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
- плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
- частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
- запах антифриза в салоне;
- пена в расширительном бачке;
- белый дым из выхлопной трубы.
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.
Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.
"Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается."
У меня на новеньком Ланосе был обратный вариант. Система текла, антифриз уходил медленно но верно. Затянул все хомуты - раздуло патрубок. Поменял патрубок опять потекли другие соединения. Оказалось что пружина клапана стравливающего давление слишком жесткая. Обрезал пару витков и забыл о проблемах. Вот вам и новая машина... После этой истории на дилера и гарантию забил - рукожопы которые скорее испортят авто чем починят. 🙁
Кстати клапанов в крышке два. Один сбрасывает избыточное давление, а второй предотвращает вакуум в системе.