Развиваться эта ситуация начала с принятия изменений в Технический регламент таможенного союза. Автомобильный тюнинг в нём и раньше не приветствовался, а с 2015 года практически любое вмешательство в конструкцию может трактоваться как незаконное. Так как же узаконить вносимые доработки, чтобы не лишиться возможности эксплуатировать собственный автомобиль?

Ситуация

Масла в огонь подливал тот факт, что никто не объяснил любителям тюнинга, как именно им теперь действовать. Весь 2016 год для простых автомобилистов и различных автоклубов прошёл под знаком борьбы за свои права – по результатам активных действий дорожной полиции «нарушителями» стали и коммерсанты, устанавливающие ГБО на Газели, и стритрейсеры, и джиперы… Узаконить доработки своего авто реально, но те, кто прошёл эту процедуру, зачастую описывают её в выражениях вроде «семь кругов ада». Интернет в очередной раз наводнили ролики об общении с ДПС: на сей раз основной их темой была «охота» на любителей тюнинга – и комментарии вроде этого:

«Этот закон преследует две цели. Первая – получить целую сеть чиновничьих и бизнес-кормушек за счет легализации тюнинга и кастомизации. Второе – и это жизненно важно – современные автомобили изготовляются в расчете на два-три года, после чего полностью разваливаются… Ну или до такой степени, что дешевле купить новую, чем отремонтировать старую. Для этого в нормальную в целом конструкцию изготовителем вводятся изменения, являющиеся откровенно диверсионными. Как правило, такие изъяны можно устранить, но теперь нам пытаются запретить это! Это фактически объявление войны автовладельцам: «это больше не ваш автомобиль, вы просто взяли его в аренду на три года и не имеете права вносить в него изменения». Улавливаете? Этот закон – петля для «кулибиных», которых в России немало, и которые не только изменяют конструкцию, но и самостоятельно делают авто лучше, чем профессиональные производители».

Как же обстоят дела теперь, в 2017 году? Разворачивать этот клубок мы начали с одной из самых многочисленных групп – она же и одна из наиболее пострадавших от последних изменений в техрегламенте. Сегодня поговорим о тюнинге внедорожников.

Со стороны тюнинг-компаний

Для начала мы отправились в компанию F-Design (Тольятти), которая уже не первый десяток лет занимается доработкой отечественных и зарубежных внедорожников – у этих ребят в активе есть как несколько собственных пакетов тюнинга для Lada 4×4 и Chevrolet Niva, так и участие в создании различных заводских спецверсий этих автомобилей, а также целый спектр элементов тюнинга для Land Rover, Mercedes-Benz, Jeep, Subaru и машин других марок. На наши вопросы ответили директор компании Руслан Федик и заместитель директора по развитию Олег Федик.

К.: В интернете можно найти ролики, где люди показывают инспекторам ДПС сертификаты от тюнинг-компаний, разрешающие установку конкретного нештатного оборудования на конкретную модель автомобиля. Имеет ли предъявление такого сертификата законную силу? И есть ли подобные сертификаты у F-Design?

Руслан Федик: Когда вступили в силу эти изменения в техрегламенте, мы обратились за разъяснениями в ГАИ – спросили, что нужно клиенту, чтобы официально зарегистрировать изменения? Нам ответили, что необходимы сертификат предприятия, сертификат на изделие и сертификат на саму установку. При наличии трёх сертификатов человек едет в ГАИ, предъявляет их и сообщает о том, что именно хочет изменить в автомобиле. Ему говорят формальное «да», он приезжает к нам, устанавливает детали и едет регистрировать автомобиль обратно в ГАИ.

Эту процедуру пытался пройти Сергей Родин со своей командой «Дикари» – мы сделали им целую папку документов для ГАИ. Там им сказали, что действительно всё так, есть распоряжение, но процедура до конца не прописана, поэтому порекомендовали ехать просто с пакетом сертификатов. Мы провели сертификацию предприятия, оборудования, работ по установке оборудования, и всем клиентам, которым мы устанавливаем или продаём детали, мы предоставляем свои сертификаты. Пока не было такого, чтобы кто-то показал наши сертификаты, и у ДПС остались вопросы.

К.: Как быть, если человек самостоятельно доработал свой внедорожник – установил, скажем, бампер или пороги собственной разработки?

Олег Федик: Если ты «изобрёл» какую-то деталь, которая подлежит сертификации, ты должен обратиться в сертификационный орган – НАМИ или другую государственную организацию с аккредитованной лабораторией. Там, руководствуясь техрегламентом, дают разрешение на использование детали и выдают сертификат, действующий на территории Таможенного союза. Дальше нужно зарегистрировать изменения в ГАИ: процедура, в общем-то, известная, но пройти её удаётся немногим – видимо, у частников примерно те же проблемы, что и у нас.

Р.Ф.: Перечень дополнительного оборудования большой и постоянно пополняется новинками, поэтому сотрудникам технического надзора порой сложно определить степень соответствия их регламенту — отсюда, очевидно и возникающие проблемы при оформлении.

О.Ф.: Мы, когда начинали работу по обновлённому регламенту, заново получили многие сертификаты или обновили действующие. Сейчас практически вся продукция, которую мы производим, имеет действующие сертификаты соответствия техническому регламенту ТС или отказные письма, говорящие о том, что деталь в сертификации не нуждается.

К.: Что подпадает под сертификацию? Как с пресловутыми «кенгурятниками», например?

Р.Ф.: Всё, что выходит за габариты транспортного средства, требует сертификации. Например, на Lada 4×4 мы устанавливаем лебёдку, не выходя за габариты автомобиля. На Chevrolet Niva такого варианта крепления нет, поэтому мы предлагаем варианты съёмной лебёдки.

К.: Получается, с лебёдкой так же – она не должна выступать за бампер?

Р.Ф.: В варианте съёмной лебёдки может, но только вне дорог общего пользования.

О.Ф.: А всё, что выступает дальше допустимых габаритов, просто не сертифицируется. Эти кенгурятники, которые раньше монтировались поверх бампера, вы теперь не узаконите никак. Категорически запрещено.

К.: А багажники, шноркели…

Р.Ф.: В регламенте прописаны все допустимые высоты, длины и прочие параметры, описывающие, в частности, безопасность пешеходов. Все изделия, чтобы быть сертифицированными, должны попадать в установленные поля допусков.

К.: Пожалуй, одна из самых популярных внедорожных доработок – лифт кузова…

О.Ф.: На нашу конструкцию лифт-комплекта мы получили отказное письмо в органе по сертификации.

К.: А нештатная резина – это, наверное, наиболее больной вопрос, люди в интернете просто паникуют…

Р.Ф.: Да, паникуют, потому что допустимый размер колеса надо прописывать в одобрении типа транспортного средства. В своё время в «Бронто» (ещё одна компания, занимающаяся внедорожным тюнингом и постройкой спецавтомобилей – прим. ред.) получили одобрение на Lada 4×4, в котором указан размер колес большего диаметра. Они проводили испытания на тормозной путь, опрокидывание, уровень шума. Для Lada 4×4 и Chevrolet Niva мы рекомендуем колесо на 29 дюймов, оно оптимально для подготовленных автомобилей – с соответствующими усилениями и кузовными доработками. На подготовленные нами автомобили установка колес большего размера осуществляется на усмотрение владельца.

К.: И всё-таки, что делать частникам в такой ситуации? Если человек, дружащий с собственными руками и головой, самостоятельно доработал свой внедорожник, куда ему идти?

О.Ф.: Идти в НАМИ. Отправить запрос и получить разрешение – не на серию, не на производство, а на конкретный автомобиль, на изменения в составе автомобиля.

Р.Ф.: Либо ему его не дадут – отправят на доработку. Но схема, по идее, выглядит именно так, потому что я знаю: серьёзно доработанные внедорожники, так называемые «самострои», действительно гонят в Москву и там проводят испытания… Когда вышли изменения к техрегламенту, эта ситуация очень ярко наблюдалась в Москве и ещё на Дальнем Востоке – всех подряд останавливали и обязывали снимать доработки. Москвичи говорят, что сейчас несколько ослабло внимание работников ГИБДД к силовым бамперам, нештатной светотехнике и прочему, и автолюбители вновь начали дооснащать свои автомобили.

Именно на тот момент у одного из московских клубов любителей автомобилей Hover появился интерес к пластиковым силовым бамперам, по функционалу не уступающих металлическим, и они обратились к нам. Мы разработали для них передний и задний бамперы с возможностью установки лебёдок. Такого рода бамперы сейчас набирают популярность, так как они очень схожи со штатными, что благоприятно влияет на внешний вид автомобиля. В то же время благодаря материалу, из которого они изготовлены, по прочности они немногим уступают металлическим, а по коррозийной стойкости значительно их превосходят. Ну и не так бросаются в глаза.

К.: Получается, что изменения в регламенте даже породили некое новое направление внедорожного тюнинга – как всегда, не было бы счастья, да несчастье помогло?

Р.Ф.: Ну да, мы очень давно, уже года четыре как собирались это сделать, но всё не доходили руки – а тут так совпало, что и «текучки» стало поменьше, и момент подходящий. Сейчас планируем подобное и на другие машины – в частности, Chevrolet Niva.

Со стороны ФГУП «НАМИ»

Итак, если вы решили доработать свой внедорожник самостоятельно, вам нужно обратиться в государственный сертификационный орган, чтобы получить соответствующее разрешение, после чего оформить изменения в ГИБДД. В теории схема ваших действий выглядит вот так:

Но на практике люди часто сталкиваются с затруднениями – нужно несколько раз наведаться в НАМИ и в ГАИ, и каждый раз в следующей разрешающей подписи могут отказать. Кроме того, что делать тем, кто не собирается вносить доработки, а уже произвёл их? В каких случаях человек может рассчитывать на одобрение инстанции, проводящей экспертизу, а в каких – точно нет? Эти и другие вопросы мы направили в Центр технической экспертизы ФГУП «НАМИ», со специалистами которого будет организовано отдельное интервью. Сейчас же можно составить схему действий, которая строится на основании вышеизложенного.

Как действовать

Если вы собираетесь самостоятельно дорабатывать свой внедорожник:

Внимательно изучить Технический регламент Таможенного союза в самой последней редакции (на данный момент – с изменениями 2016 года) – чтобы представлять, что делать можно, а что нельзя. Обратиться в ГИБДД за направлением на первичную экспертизу. Обратиться во ФГУП «НАМИ» за первичной экспертизой. Доработать автомобиль. Обратиться во ФГУП «НАМИ» за окончательной экспертизой. Обратиться в ГИБДД и далее – в МРЭО.

Если вы уже доработали свой автомобиль:

Начало действий то же самое, и если на первом пункте вы обнаруживаете что ваш «кенгурятник» не лезет ни в какие ворота – снимайте его. Обращайтесь в ГАИ за направлением на экспертизу во ФГУП «НАМИ». Далее – 4 и 5 пункты из списка, что выше.

Если вы не собираетесь заниматься доработками сами:

Убедитесь, что у компании, в которой вы собираетесь дорабатывать свой автомобиль, есть сертификаты государственного образца – на само предприятие, на продукцию и на её установку. Доработайте автомобиль. Получите у компании все необходимые сертификаты. При необходимости предъявляйте сертификаты сотрудникам ГАИ.

Вероятно, что концовка последнего сценария со временем изменится и разовьётся до нескольких понятных шагов – когда «доработанный по сертификатам» автомобиль можно будет без проблем поставить на учёт, внеся соответствующие отметки в документы. Однако пока всё обстоит так, как есть.

Не только внедорожники

Понятно, что в результате изменений, о которых мы сегодня говорили, откровенной кустарщины на дорогах и вне их должно стать меньше, и это здорово. Но у опытных поклонников офф-роуда жизнь в последнее время легче точно не стала – и виной тому масса белых пятен и бюрократия в процедуре оформления. Кстати, не меньше споров ныне возникает вокруг доработки автомобилей «под спорт», а также вокруг безобидной, казалось бы, установки ГБО. Поэтому к теме тюнинга автомобиля и соответствия результатов тюнинга закону мы ещё обязательно вернёмся.