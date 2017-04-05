В компании Acura рассказали о моделях, которые будут представлены на Шанхайском мотор-шоу 19 апреля текущего года.

В Шанхае японцы проведут мировую премьеру длиннобазной версии седана TLX. Подробности о новинке пока не раскрываются. Неизвестно и то, в каком кузове покажут «растянутую» модель – в новом или старом. Напомним, за неделю до открытия китайского мотор-шоу свои двери распахнет Нью-Йоркский автосалон, где и дебютирует рестайлинговый седан TLX со стандартной колесной базой.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Acura TLX со стандартной колесной базой 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Acura TLX со стандартной колесной базой 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Acura TLX со стандартной колесной базой

Длина китайской версии обычной «четырехдверки» Acura равна 4 845 мм, размер колесной базы составляет 2 775 мм. В Поднебесной модель можно купить с бензиновым двигателем 2.4 мощностью 208 л.с., который сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением. Скорее всего, длиннобазный TLX предложат с тем же мотором.

На данный момент нет информации о том, появится ли «растянутый» седан Acura за пределами Китая.

Шанхайский автосалон также станет площадкой для публичного дебюта обновленного кроссовера Acura MDX. Рестайлинговую модель рассекретили еще в прошлом году в Штатах, а до китайских дилеров она доберется лишь в июне 2017-го. В Поднебесной модернизированный MDX будет доступен с гибридной установкой, состоящей из бензинового мотора V6 3.0 и трех электродвигателей. Суммарная отдача такого SUV в Китае – 325 л.с.