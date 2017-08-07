Автопроизводители и дилеры в РФ в течение последних нескольких лет сталкивались с проблемой уменьшения количества клиентов, так как многие из них перешли на более дешёвое обслуживание в «серых» сервисных центрах и гаражах. Первым концерном, который решил ощутимо (примерно на 40%) снизить цены на запасные части, стала японская корпорация Toyota.

Как рассказали «Коммерсанту» в российском офисе компании, по итогам 2016 года рост продаж по дисконтным деталям составил 70%. Увеличение продолжилось и в текущем году. В целом в Toyota считают, что мера оправдала себя: возросла выручка, повысилась загрузка сервисных центров, при этом клиент получил качественные и безопасные оригинальные детали на выгодных условиях.

Отметили эффект и в Volkswagen, где цены на запчасти были снижены в пределах 15%. Сообщается, что за полгода продажи моторного масла выросли на 43%, приводных ремней – на 51%, насосов – на 25%, фар и бамперов – на 11%, капотов – на 5%.

Стоимость техобслуживания в дилерских салонах Lada в мае 2016 года сократилась в среднем на 20%, при этом трафик повысился примерно на 25% в год. По мнению отечественного производителя, этот прирост объясняется в том числе увеличением продаж новых моделей.

Положительную динамику оценили также и официальные дилеры в России, однако подчеркнули, что экономический эффект скидки для них отрицателен, так как закупочная цена остаётся на прежнем уровне, а розничная при этом снижена, то есть уменьшается маржа. По мнению аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, несмотря на это, решение производителей привело к нужному результату, так как часть клиентов вернулась от «серых» продавцов к официальным дилерам.

На прошлой неделе портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Россия готовится к легализации параллельного импорта запчастей. Для этого необходимо согласовать меру на уровне Евразийского экономического союза, а также внести ряд изменений в ныне действующий договор.