О том, что в России в течение 2016 года сократилось число выявленных правонарушений по ряду «автомобильных» статей 12-ой главы КоАП по сравнению результатами предыдущего периода, сообщает «Газета.ру». Это относится к нетрезвым водителям, к тем, кто не пропускает спецтранспорт, а также к грузоперевозчикам.

К ответственности по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ – управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения – в прошлом году было привлечено почти на 100 000 человек меньше, чем в 2015-ом. По данным издания, число автомобилистов, впервые «пойманных» за рулём в нетрезвом состоянии, составило около 350 000 человек.

За непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (по статье 12.17 КоАП) в 2016 году было наказано в два раза меньше человек, чем в предыдущем.

Наиболее значительное уменьшение показателей наблюдается по статье 12.21.1 КоАП – нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства, и статье 12.21.2 КоАП – нарушение правил перевозки опасных грузов. Здесь сокращение составило почти 70%: с 34 803 случаев в 2015 году до 10 624 выявленных фактов в 2016-ом.

В конце февраля текущего года сообщалось о том, что наказание за повторные нарушения ПДД могут смягчить. Как рассказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, эта необходимость возникла в связи с предложением правительства, которое должно ввести в КоАП балльную систему для водителей.