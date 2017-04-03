Государственной думе РФ предложили ввести лицензирование в сфере автомобильных грузовых перевозок и не повышать штрафы для владельцев тяжеловозов по системе «Платон». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее обращение Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков.

«Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков направила обращение председателю комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству Евгению Москвичеву», — отмечается в сообщении организации. По мнению представителей СААП, система «Платон» работает неэффективно.

В документе речь идёт о предложении по лицензированию деятельности в сфере грузовых автомобильных перевозок, о том, чтобы не увеличивался размер штрафов для перевозчиков, и о том, чтобы была чёткая и понятная для всех работа системы «Платон».

По мнению автоперевозчиков, необходимо увеличить допустимую нагрузку на ось на федеральных трассах до 11,5 тонны, а также отменить временные ограничения на проезд тяжеловозов весной.

Сфере поможет также тот вариант, при котором в тех городах, где нет объездных дорог, часть улиц, связывающих федеральные трассы, будет передана в федеральную собственность. «Это позволит в период весенних ограничений организовать коридор для движения большегрузных транспортных средств», — считают авторы обращения.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Минтранс РФ обсуждает вариант объединения Платона и ЭРА-Глонасс. Об этом министр транспорта России Максим Соколов рассказал в ходе Международного форума «Арктика – территория диалога».