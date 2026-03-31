31.03.2026 123 0 0
Новый Abarth Grande Panda: первые изображения

Ранее в этом месяце стало известно о том, что итальянская марка Abarth может готовить новый хот-хэтч на базе Fiat Grande Panda. Мы решили представить, как будет выглядеть такой автомобиль.

Компания Abarth была основана в 1949 году и известна спортивными автомобилями на базе моделей Fiat. Она просуществовала до начала 80-х годов, а в 2007 году марка была возрождена в виде спортивного подразделения Фиата. Основной моделью бренда стали различные модификации на базе Fiat 500, однако в 2024 году производство бензинового хэтчбека было прекращено. Вследствие этого продажи оставшихся в гамме электромобилей рухнули, и теперь в компании всерьёз рассматривают возвращение к моделям с ДВС, первой их которых может стать горячий хэтчбек на базе Grande Panda.

Обычный хэтчбек Fiat Grande Panda
Последний дебютировал летом 2024 года, получив достаточно оригинальный угловатый кузов. Пока нет информации о том, какими визуальными особенностями будет обладать потенциальная версия Abarth. Можем предположить, что новинка получит новый передний бампер с крупным воздухозаборником в нижней части. Задний бампер также наверняка станет более массивным, а его дизайн и форма могут пересекаться с передним. Также можно рассчитывать на более низкий дорожный просвет и колёсные диски нового дизайна.

Grande Panda построен на бюджетной глобальной платформе Smart Car, которую также используют новые Citroen C3 и Opel Frontera. Изначально хэтчбек был представлен в виде гибрида и электромобиля, а в прошлом году гамму пополнила и чисто бензиновая версия с «турботройкой» объёмом 1,2 литра мощностью 100 л.с. Характеристики будущего хот-хэтча Abarth пока неизвестны. Для сравнения, самый свежий бензиновый Abarth 695 на базе Fiat 500 оснащён 1368-кубовой бензиновой «турбочетвёркой» T-Jet (180 л.с., 250 Нм) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Рендер нового Abarth Grande Panda

Напомним, пару недель назад состоялась премьера чисто бензиновой версии кроссовера Fiat 600.

