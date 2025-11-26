Abarth хочет вернуть модели с ДВС, потому что электромобили провалились на рынке

Итальянская марка Abarth, принадлежащая корпорации Stellantis, наконец-то признала реальность: оказывается, «электрички» не в состоянии стать полноценной заменой бензиновым спортивным автомобилям, клиентам нужен мощный ревущий ДВС и возможность доработать его собственными силами или, проще говоря, задел для тюнинга, которого у электромобилей нет по определению.

На прошлой неделе, рассказывая о новой топ-версии Competizione кроссовера Abarth 600e, мы пришли к выводу, что «электрички» ведут итальянскую марку в тупик, нужно срочно возвращать в том или ином виде «углеводородные» модели. К такому выводу нас привели два уж очень показательных факта: значительное снижение цен на Abarth 600e через год после выхода на рынок и катастрофическое падение продаж марки Abarth в Европе. По данным немецкого аналитического агентства Dataforce, за первые три квартала этого года марка Abarth реализовала в Европе лишь 1746 автомобилей, что на 72,9% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года.

Сейчас Abarth предлагает в Европе только электромобили: помимо кроссовера Abarth 600e это ещё различные версии хэтчбека Abarth 500e, дебютировавшего в 2022 году. Бензиновый хот-хэт Abarth 595/695 ушёл с европейского рынка в прошлом году вместе с исходным старым Fiat 500. Новый, изначально электрический Fiat 500 недавно обрёл бензиновую версию — бюджетную и хиленькую (65 л.с.), для её появления на свет корпорации Stellantis потратиться на реинжиниринг исходной платформы, потому что она не была предназначена для установки ДВС.

Abarth 500e 1 / 3 Abarth 500e 2 / 3 Abarth 500e 3 / 3

Сейчас, когда продажи Abarth валятся, глава Fiat/Abarth Europe Гаэтано Торель внимательно присматривается к новому бензиновому Fiat 500 на предмет того, как бы из него состряпать новый бензиновый Abarth 500, потому что клиенты бунтуют против электрического Abarth 500e, равно как и против Abarth 600e.

Как сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на Тореля, проблема в том, что традиционные покупатели Abarth привыкли модифицировать свои автомобили — самостоятельно или с помощью различных тюнинг-ателье, а у «электричек» можно модифицировать, по сути, только дизайн и подвеску, дополнительную мощность из электромоторов извлечь невозможно. Мы бы добавили, что проблема не только и не столько в этом, а в том, что электрические Абарты слишком дороги и неудобны в дальних поездках — запас хода на одной зарядке невелик, владелец буквально привязан к розетке, любой длительный вояж в Альпы может закончится остановкой посреди перевала и долгим ожиданием эвакуатора.

Гаэтано Торель будет стараться выбить у материнской корпорации Stellantis деньги на разработку новых бензиновых моделей Abarth, потому что с «электричками» марка просто загнётся. Пока непонятно, удастся ли воткнуть в новый Fiat 500 достаточно мощный бензиновый двигатель, чтобы превратить его в Abarth, и какой масштаб изменений потребуется для кузова и шасси, чтобы обеспечить этому хэтчбеку ездовой характер, достойный Abarth.

Abarth 600e 1 / 3 Abarth 600e 2 / 3 Abarth 600e 3 / 3

Бензиновый Abarth 600 тоже возможен — благо его платформа CMP изначально была рассчитана на установку ДВС, и у родственного Фиата 600 бензиновые версии есть, правда тоже не шибко мощные. Другое дело, что покупатели ждут в первую очередь именно новый бензиновый Abarth 500, без него итальянской марке будет сложно обеспечить себе светлое будущее.