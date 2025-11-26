Бизнес ×
Abarth хочет вернуть модели с ДВС, потому что электромобили провалились на рынке

Итальянская марка Abarth, принадлежащая корпорации Stellantis, наконец-то признала реальность: оказывается, «электрички» не в состоянии стать полноценной заменой бензиновым спортивным автомобилям, клиентам нужен мощный ревущий ДВС и возможность доработать его собственными силами или, проще говоря, задел для тюнинга, которого у электромобилей нет по определению.

На прошлой неделе, рассказывая о новой топ-версии Competizione кроссовера Abarth 600e, мы пришли к выводу, что «электрички» ведут итальянскую марку в тупик, нужно срочно возвращать в том или ином виде «углеводородные» модели. К такому выводу нас привели два уж очень показательных факта: значительное снижение цен на Abarth 600e через год после выхода на рынок и катастрофическое падение продаж марки Abarth в Европе. По данным немецкого аналитического агентства Dataforce, за первые три квартала этого года марка Abarth реализовала в Европе лишь 1746 автомобилей, что на 72,9% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года.

Сейчас Abarth предлагает в Европе только электромобили: помимо кроссовера Abarth 600e это ещё различные версии хэтчбека Abarth 500e, дебютировавшего в 2022 году. Бензиновый хот-хэт Abarth 595/695 ушёл с европейского рынка в прошлом году вместе с исходным старым Fiat 500. Новый, изначально электрический Fiat 500 недавно обрёл бензиновую версию — бюджетную и хиленькую (65 л.с.), для её появления на свет корпорации Stellantis потратиться на реинжиниринг исходной платформы, потому что она не была предназначена для установки ДВС.

Сейчас, когда продажи Abarth валятся, глава Fiat/Abarth Europe Гаэтано Торель внимательно присматривается к новому бензиновому Fiat 500 на предмет того, как бы из него состряпать новый бензиновый Abarth 500, потому что клиенты бунтуют против электрического Abarth 500e, равно как и против Abarth 600e.

Как сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на Тореля, проблема в том, что традиционные покупатели Abarth привыкли модифицировать свои автомобили — самостоятельно или с помощью различных тюнинг-ателье, а у «электричек» можно модифицировать, по сути, только дизайн и подвеску, дополнительную мощность из электромоторов извлечь невозможно. Мы бы добавили, что проблема не только и не столько в этом, а в том, что электрические Абарты слишком дороги и неудобны в дальних поездках — запас хода на одной зарядке невелик, владелец буквально привязан к розетке, любой длительный вояж в Альпы может закончится остановкой посреди перевала и долгим ожиданием эвакуатора.

Гаэтано Торель будет стараться выбить у материнской корпорации Stellantis деньги на разработку новых бензиновых моделей Abarth, потому что с «электричками» марка просто загнётся. Пока непонятно, удастся ли воткнуть в новый Fiat 500 достаточно мощный бензиновый двигатель, чтобы превратить его в Abarth, и какой масштаб изменений потребуется для кузова и шасси, чтобы обеспечить этому хэтчбеку ездовой характер, достойный Abarth.

Бензиновый Abarth 600 тоже возможен — благо его платформа CMP изначально была рассчитана на установку ДВС, и у родственного Фиата 600 бензиновые версии есть, правда тоже не шибко мощные. Другое дело, что покупатели ждут в первую очередь именно новый бензиновый Abarth 500, без него итальянской марке будет сложно обеспечить себе светлое будущее.

хэтчбек кроссовер спортивные авто авторынок электромобиль Европа бизнес Abarth
