Новый бензиновый Fiat 500: раскрыты технические характеристики и цена дебютной версии

19.09.2025 118 0 0

В Италии стартовал приём заказов на новый бензиновый Fiat 500 в дебютной версии Torino, она стоит от 20 900 евро. Позже в продаже появятся более доступные комплектации, самая простая их которых будет стоить менее 17 000 евро.

Новый бензиновый «пятисотый» — очень важная модель для Fiat, она должна остановить снижение продаж итальянской марки в Европе, длящееся с 2017 года из-за сокращения модельной линейки и завышенных ожиданий от электрического Fiat 500e, дебютировавшего в 2020 году. Причина слабых продаж Fiat 500e — это не только глобальное замедление спроса на электромобили, но и посредственные технические характеристики в сочетании с высокими ценами.

Из-за низкого спроса на Fiat 500e завод Мирафьори в Турине (Италия) в прошлом году пришлось несколько раз отправлять в простой, но скоро завод наконец-то получит достойную нагрузку: в ноябре здесь должно начаться массовое производство нового бензинового Fiat 500, тестовая сборка началась ещё в мае. До конца этого года завод Мирафьори планирует изготовить порядка 5000 экземпляров нового бензинового Fiat 500, а в следующем году выйдет на объем в 100 000 машин (если будет спрос, разумеется).

Новый бензиновый Fiat 500 сделан на базе электрического Fiat 500e — это первая конверсия такого рода в истории современного автопрома, прежде никто не делал в промышленных масштабах бензиновую модель на изначально электромобильной платформе. Реинжиниринг исходной платформы под установку ДВС был проведён достаточно оперативно и занял меньше времени, чем ожидалось — изначально корпорация Stellantis полагала, что новый бензиновый «пятисотый» выйдет на рынок только в 2026 году. Старый бензиновый Fiat 500 покинул европейский рынок в прошлом году, его производство было перенесено из Польши в Алжир, здесь его выпуск продолжится для развивающихся рынков.

Официальная премьера нового бензинового Fiat 500 состоится на следующей неделе в рамках Туринского автосалона, но приём заказов на него в Италии начался на этой неделе, работает конфигуратор на сайте, известна цена единственной на данный момент версии Torino (от 20 900 евро без учёта скидок) и технические характеристики.

Технические характеристики, прямо скажем, так себе, из разряда «дёшево и сердито»: 999-кубовый 3-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель выдаёт 65 л.с. и 92 Нм, при разгонах ему ассистирует 12-вольтовый стартер-генератор, из-за которого новый хэтчбек носит гордую приставку Hybrid или Ibrida по-итальянски. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», привод только передний. До 100 км/ч Fiat 500 Torino разгоняется за долгие 16,2 с, максимальная скорость — 155 км/ч. Углеродный след — 120 г/км. Ёмкость топливного бака — 37 л. Штатная размерность шин — 195/55 R16.

В комплектацию Torino входят окрашенная в цвет кузова передняя панель, тканевый салон, руль с мягкой обивкой, климат-контроль, 7-дюймовый приборный экран, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистема с четырьмя динамиками, круиз-контроль, датчик дождя, 16-дюймовые колёса из лёгкого сплава. Единственная опция — это цвет, отличный от стандартного розового, а именно жёлтый, синий, голубой, чёрный, белый, красный, каждый из этих цветов обойдётся в 800 евро.

Для сравнения скажем, что электрический Fiat 500e стоит в Италии от 23 900 евро, а более вместительный румынский хэтчбек Dacia Sandero — от 13 950 евро. В общем, решающее значение будет иметь именно цена «голого» бензинового Fiat 500, она, вероятно, станет известна только в следующем году, когда новый бензиновый «пятисотый» будет доступен по всей Европе.

