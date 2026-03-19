19.03.2026 228 0 0
Кроссовер Fiat 600: теперь и чисто бензиновая версия с механикой

Концерн Stellantis анонсировал расширение гаммы компактного паркетника Fiat 600: наряду с электрической и гибридными исполнениями европейцам также будет доступна чисто бензиновая модификация. Появление «традиционного» кросса решили отпраздновать выпуском спецверсии.

Построенный на платформе CMP паркетник Fiat, для которого возродили индекс 600, дебютировал в 2023 году. Первым на европейский рынок вышел электрокар с приставкой «e», затем в продажу поступили гибридные версии с шестиступенчатым роботом. А сегодня концерн Stellantis вновь объявил о расширении линейки: вместе с электрифицированными версиями европейцам предложат чисто бензиновый Fiat 600 с механикой.

Под капотом «традиционного» кроссовера установлен двигатель «нового поколения» Turbo 100, который Stellantis анонсировал всего несколько дней назад для моделей Peugeot 208 и Peugeot 2008. На самом деле, мотор не такой уж и новый – это модернизированная турботройка 1.2 PureTech мощностью 101 л.с. Fiat 600 с этим мотором положена шестиступенчатая механическая коробка, привод все так же исключительно передний. В компании также отметили, что движок Turbo 100 будет доступен для паркетника во всех комплектациях.

Появление у кроссовера Fiat 600 чисто бензинового варианта решили отпраздновать выпуском лимитированной спецверсии под названием Street. Разумеется, такое исполнение получил именно «традиционный» кросс. Особенности Fiat 600 Street – выполненные в черном цвете эмблемы марки, крыша, корпуса наружных зеркал, ручки дверей, вставка на корме и 18-дюймовые диски. Салон тоже сделали черным. Всего выпущено 2000 кроссоверов Fiat 600 Street.

В продажу бензиновый паркетник поступит чуть позже. Цены пока не объявлены, хотя и так понятно, что новая модификация окажется самой дешевой в линейке. В Италии, например, гибридный Fiat 600 без учета акций сейчас стоит от 25 850 евро (около 2,5 млн рублей по текущему курсу), электрокросс Fiat 600e там же обойдется минимум в 31 750 евро (3,08 млн рублей).

