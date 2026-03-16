  • Угловатый спорткар: первым новым Abarth с ДВС может стать хот-хэтч на базе Grande Panda

Угловатый спорткар: первым новым Abarth с ДВС может стать хот-хэтч на базе Grande Panda

16.03.2026 312 1 0
Угловатый спорткар: первым новым Abarth с ДВС может стать хот-хэтч на базе Grande Panda

Итальянская марка Abarth, принадлежащая корпорации Stellantis, экстренно нуждается в новых бензиновых моделях, так как электрические Abarth 500e и Abarth 600e продаются из рук вон плохо. Быстрым выходом из кризиса может стать хот-хэтч Abarth Grande Panda — по слухам, его разработка уже идёт.

В ноябре прошлого года мы рассказывали о том, что после того, как марка Abarth в 2024 году рассталась с последней бензиновой моделью на базе старого Fiat 500, её продажи буквально рухнули, поэтому нынешний глава Fiat/Abarth Europe Гаэтано Торель вынужден показывать чудеса менеджерской эквилибристики, изобретая быстрые и относительно недорогие способы поправить дела вверенных марок

Общие продажи Fiat/Abarth в Европе, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), в прошлом году сократились на 10,9% до 271 098 автомобилей. Отдельных точных цифр по Abarth нет, но другие источники сообщают, что эта марка в 2025 году продала в Европе около 2000-2100 машин, что примерно на 80% меньше результата 2024 года, когда ещё был жив бензиновый Abarth 595/695.

Сейчас Abarth предлагает в Европе только электромобили — это хэтчбек Abarth 500e и кроссовер Abarth 600e, оба стоят слишком дорого и имеют плохой баланс технических характеристик (главный недостаток — небольшой запас хода на одной зарядке). Ещё одна проблема в том, что традиционные покупатели Abarth привыкли модифицировать свои автомобили — самостоятельно или с помощью различных тюнинг-ателье, а у «электричек» можно модифицировать, по сути, только дизайн и подвеску, дополнительную мощность из электромоторов извлечь невозможно.

Новый, изначально электрический Fiat 500 недавно обрёл бензиновую версию — правда, очень хиленькую (65 л.с.), для её появления на свет корпорации Stellantis потратиться на реинжиниринг исходной платформы, потому что она не была предназначена для установки ДВС. Судя по всему, воткнуть в этот новый бензиновый Fiat 500 достаточно мощный двигатель если не невозможно, то очень трудно и дорого — фактически нужен ещё один реинжиниринг, а на это у погрязшей в убытках корпорации Stellantis нет денег. Поэтому, чтобы выправить кривую продаж Abarth, нужно оперативно создать новый бензиновый спорткар на базе какой-нибудь другой, более подходящей модели Fiat. По данным британского журнала Autocar, такой моделью стала Grande Panda.

Fiat Grande Panda — это вышедший на рынок в начале прошлого года бюджетный субкомпактный кросс-хэтчбек, разработанный на платформе Smart Car, которая является упрощённой версией модульной платформы CMP. Grande Panda предлагается с электрическими, гибридными и чисто бензиновыми силовыми установками, все они довольно слабенькие в плане мощности, но места под капотом у Grande Panda достаточно, чтобы вместить и мощный ДВС, а шасси вполне поддаётся заводскому тюнингу.

Autocar со ссылкой на свои источники сообщает, что разработка хот-хэтча Abarth на базе Grande Panda уже началась, несмотря на то, что официально путёвку в жизнь эта модель пока не получила. Гаэтано Торель в общении с британскими коллегами намекнул, что у Abarth могут появиться новые бензиновые модели и на базе других исходников, так что в целом ясно, что эпоха чисто электрических Abarth продлится недолго.

Между тем марка Fiat с целью улучшить своё положение на европейском рынке разрабатывает некую ультрабюджетную модель стоимостью менее 15 000 евро в базовой комплектации.

1 комментарий
16.03.2026 18:51
onetwo

линейка стеллантиса, его частей из 00х выглядит актуальнее современной, как так

