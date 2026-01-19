Новинки ×
Fiat готовит народный автомобиль с ценой менее 15 000 евро в базовой комплектации

Гендиректор Fiat Оливье Франсуа на прошедшем недавно Брюссельском автосалоне во время общения с прессой признал, что современные автомобили Fiat стоят слишком дорого, итальянской марке нужно вернуться к истокам и предложить рынку действительно доступную новинку, работа над ней уже идёт.

Корпорация Stellantis, которой принадлежит марка Fiat, не публикует подробную статистику продаж в Европе, но есть данные ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей). Из этих данных видно, что за последние десять лет пик продаж Fiat в Европе пришёлся на 2017 год — тогда было реализовано 779 534 автомобилей. За первые 11 месяцев 2025 года продажи Fiat в Европе составили 252 354 автомобилей, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Между тем продажи марки Dacia январе-ноябре 2025 года выросли на 4,9% до 547 673 автомобилей.

Fiat Grande Panda, Fiat Pandina и Fiat Panda первого поколения

На данный момент самой дешёвой моделью Fiat является хэтчбек А-класса Pandina — это не что иное, как в очередной раз обновлённый и переименованный Fiat Panda третьего поколения, выпускающийся с 2011 года, в Германии он сейчас стоит от 16 490 евро. Новый кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda, вышедший на рынок в начале прошлого года, стоит от 18 990 евро, а новый Fiat 500, у которого в прошлом году появилась бензиновая версия, — от 19 990 евро. За самый простой бензиновый кроссовер Fiat 600 нужно выложить минимум 25 490 евро. И опять для сравнения скажем, что хэтчбек B-класса Dacia Sandero стоит в Германии от 12 790 евро, кроссовер Dacia Duster — от 18 990 евро, полноценный семейный кроссовер С-класса Dacia Bigster — от 23 990 евро.

Новый бензиновый Fiat 500

Короче говоря, ясно, что пока у Фиата не получается полноценно конкурировать по цене с Dacia, поэтому неудивительно, что продажи у Dacia растут, а у Фиата падают. Оливье Франсуа намерен подтянуть Fiat по уровню цен к Dacia, для чего итальянская марка разрабатывает некую новую дешёвую модель, которая придёт на смену Pandina. Когда именно это случится, Оливье Франсуа не уточнил, но с учётом того, что Fiat Pandina будет выпускаться до 2027 года включительно, можно ожидать, что в том же году будет представлен преемник.

Новая бюджетная модель будет построена на платформе STLA City — это бюджетная производная от платформы STLA Small, рассчитанная на разные типы силовых установок — бензиновые, гибридные, электрические. Менее 15 000 евро будет, вероятно, стоить самая простая бензиновая версия на «механике». С учётом высоких требований ЕС к новым автомобилям по части безопасности и экологических характеристик можно ожидать, что новый бюджетный автомобиль Fiat в базовой комплектации будет совсем голеньким, но лучше такой новый автомобиль, чем никакого.

Как будет выглядеть самый дешёвый новый Fiat, Оливье Франсуа сейчас, разумеется, рассказать не готов, но он намекнул, что за ориентир будет взят угловатый хэтчбек Fiat Panda первого поколения, вышедший на рынок в далёком 1980 году — облик этой машины разработал легендарный маэстро Джорджетто Джуджаро. Дизайн Fiat Grande Panda, в сущности, тоже вдохновлён хэтчбеком 1980 года, но Grande Panda, в основе которого лежит платформа Smart Car, получился недостаточно дешёвым — надо ещё дешевле.

Европа будет ключевым, но единственным рынком для грядущего самого доступного Фиата, его проектируют как глобальную модель и будут продавать также в Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

авторынок новинки FIAT
