Многие покупатели оформляют кредиты для того, чтобы получить предусмотренную по условиям программ скидку к цене автомобиля.

Из общего количества кредитов, которые были оформлены в 2017 году по льготным программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», около 10% были погашены заёмщиками в течение первых трёх-четырёх недель. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные, полученные от собственных источников среди банкиров.

«Данные программы были разработаны как адресная поддержка людей, которые не могут купить машину без подобных льгот, — комментирует представитель крупного банка. — Сейчас же каждый десятый кредит берётся людьми, желающими просто получить скидку по данным программам». Он отметил, что для банков этот вопрос стоит достаточно остро, так как по таким сделкам они недополучают прибыль.

Сообщается, что Министерство промышленности и торговли РФ в целом готово к обсуждению предложений от участников рынка, предполагающих корректировку государственных программ стимулирования покупательского спроса с целью минимизации количества досрочно закрытых договоров кредитования. Однако в ведомстве также напомнили, что адресные социальные меры поддержки отрасли рассчитаны в первую очередь на привлечение новых покупателей, у которых нет возможности купить новую машину без поддержки со стороны государства.

В Минпромторге отметили, что умышленно не ограничивали сроки погашения кредитов, чтобы клиенты могли самостоятельно планировать свои расходы на покупку новых машин. «Применяемые банками современные технологии управления рисками позволяют идентифицировать добросовестных покупателей и избегать мошеннических схем при продаже новых автомобилей», — считают в пресс-службе ведомства.