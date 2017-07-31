Bentley Flying Spur получил «черную» версию

Bentley Flying Spur V8 S Black Edition, как заявляет производитель, отличный выбор для клиентов, ищущих «роскошный производительный седан с более динамичным образом». В этой версии дизайнеры постарались подчеркнуть спортивный характер автомобиля с помощью черных глянцевых деталей, обрамления стекол и корпусов боковых зеркал, а также затемненной оптики и нового дизайна 21-дюймовых колес.

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В подкапотном пространстве этой версии установлена четырехлитровая «восьмерка» с отдачей 521 л.с. и 680 Нм крутящего момента, которая разгоняет Flying Spur с нуля до первой «сотни» за 4,9 секунды и до максимальной скорости 306 км/ч. Кстати, привод у автомобиля полный.

Автомобиль Flying Spur V8 S Black Edition тоже не остался без внимания дизайнеров. Он оформлен в одном тоне с крупными контрастными полосами в центральной части сидений и декоративной красной отделкой в виде тонкой линии по всему салону.

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На днях была представлена лимитированная серия спортивного кабриолета Bentley Continental GT Galene Edition от заводского тюнинг-подразделения Mulliner. При ее создании дизайнеры вдохновлялись тематикой роскошных морских яхт.