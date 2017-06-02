Чтобы не допустить подорожания автомобильного топлива в рознице, Министерство энергетики РФ предлагает отложить для нефтеперерабатывающих заводов уплату акцизов на бензин. Отсрочка может составить два месяца. Как сообщают «Известия», эта идея уже подверглась критике в Федеральной антимонопольной службе.

Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов ранее отмечал, что модернизация на крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводах вместе с увеличением налогового бремени уже сделали многие компании убыточными. По этой причине ведомство решило направить в правительство свои предложения по поддержке отрасли.

Согласно действующему законодательству, акциз уплачивается за каждую конкретную поставку в течение следующего за поставкой месяца. В ведомстве предложили дать право отсрочки по акцизам сроком до двух месяцев тем компаниям, которые соблюдают сроки модернизации. В Минэнерго напомнили, что акциз является косвенным налогом (помимо НДС), включаемым в цену топлива на АЗС.

«Искать средства на покрытие «кассового разрыва», когда акциз ты уже уплатил, но бензин пока на АЗС не продал, им [нефтеперерабатывающим заводам – примечание редакции] неоткуда, кредиты слишком дорогие. Если отсрочки не дать, нефтяники могут начать думать о повышении стоимости бензина», — предупреждает заместитель гендиректора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Шахназаров.

В Федеральной антимонопольной службе считают, что предложение об отсрочке уплаты акциза вряд ли будет поддержано. Начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин пояснил, что субсидировать переработчиков ради выполнения соглашений о модернизации было бы странно. В ведомстве считают, что вместо отсрочки необходимо требовать снижения акцизов.

В конце прошлого месяца портал «Колёса.ру» сообщал о том, что с начала года бензин в России подорожал на 3,1%, дизельное топливо прибавило к ценнику 2,8%.