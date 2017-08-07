BMW готовится к дебюту культового седана M5 F90

Как пишет портал Bmwblog со ссылкой на свои источники внутри марки, новая генерация седана будет представлена на официальном портале BMW приблизительно через две недели, тогда же будут опубликованы и официальные характеристики автомобиля.
Тем не менее, маловероятно, что характеристики BMW будут существенно отличаться от тех, которая были опубликованы ранее различными инсайдерами. Под капотом у седана, вероятно, будет располагаться битурбированная «восьмёрка» объёмом в 4,4 литра с отдачей в районе 600 сил, работать она будет с новым преселективным «роботом» Steptronic на восемь скоростей, привод у седана будет действительно полный, причём будут доступны различные «пресеты» для трансмиссии, благодаря которым новый M5 можно будет превратить в настоящий заднеприводный автомобиль.
До 96 километров в час новый M5 F90 будет разгоняться быстрее, чем за 3,5 секунды. А вот максимальная скорость седана пока неизвестна.
Впрочем, ждать осталось недолго, и вскоре все карты будут раскрыты.
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