BMW готовится к дебюту культового седана M5 F90

Баварский автопроизводитель заканчивает разработку "заряженного" седана BMW M5 в кузове F90. Ранее сообщалось, что автомобиль будет представлен в рамках международного автосалона во Франкфурте в сентябре, теперь же появилась информация о том, когда пройдёт его презентация в Интернете.

Как пишет портал Bmwblog со ссылкой на свои источники внутри марки, новая генерация седана будет представлена на официальном портале BMW приблизительно через две недели, тогда же будут опубликованы и официальные характеристики автомобиля.

Тем не менее, маловероятно, что характеристики BMW будут существенно отличаться от тех, которая были опубликованы ранее различными инсайдерами. Под капотом у седана, вероятно, будет располагаться битурбированная «восьмёрка» объёмом в 4,4 литра с отдачей в районе 600 сил, работать она будет с новым преселективным «роботом» Steptronic на восемь скоростей, привод у седана будет действительно полный, причём будут доступны различные «пресеты» для трансмиссии, благодаря которым новый M5 можно будет превратить в настоящий заднеприводный автомобиль.

До 96 километров в час новый M5 F90 будет разгоняться быстрее, чем за 3,5 секунды. А вот максимальная скорость седана пока неизвестна.

Впрочем, ждать осталось недолго, и вскоре все карты будут раскрыты.

Ранее Колёса.ру сообщали, что концерн BMW Group побил все рекорды века.