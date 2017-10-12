BMW рассматривает СП с Great Wall для роста производства

BMW является вторым по величине производителем автомобилей премиум-класса в Китае после Audi.

Руководство немецкого автомобильного концерна BMW задумалось о втором совместном предприятии на территории Китая. На этот раз в партнеры рассматривается производитель Great Wall. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время международные автомобильные бренды должны сотрудничать с отечественными производителями для выпуска машин на территории Китая. Это является юридическим требованием в данной стране.

Напомним, что BMW Group давно сотрудничает с китайской компанией Brilliance China Automotive Holdings Ltd. Их контракт на китайское совместное предприятие BMW Brilliance Automotive был продлен до 2028 года. Так что потенциальное партнерство, которое, как сообщается, будет с китайской маркой Great Wall, станет вторым для баварцев.

Изданием Reuters сообщается, что новое предприятие будет способствовать увеличению объемов производства автомобилей BMW внутри Китайской народной республики и росту в них доли электромобилей, поскольку в Поднебесной готовятся ввести строгие квоты на предложение гибридов автопроизводителями.

Источник, близкий к теме, заявил, что автомобили будут выпускаться по контракту BMW и Great Wall в городе Чаншу на востоке стране. Скорее всего, это будут только гибриды и электромобили.

Ранее BMW представила спецверсии кроссоверов X5 и X6 M.