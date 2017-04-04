Предполагается, что история автомобиля вместе с информацией о его владельцах будет сохранена в специальной базе данных.

С инициативой по замене бумажного паспорта транспортного средства на электронный выступили представители Министерства промышленности и торговли России. Об этом сообщает «Газета.ру», отмечая, что документ был разработан совместно с Министерством внутренних дел и Федеральной таможенной службой. Проект постановления на данный момент проходит процедуру публичного обсуждения.

Предполагается, что электронные ПТС начнут выдавать в России с 1 июля 2017 года. Их оформлением должны будут заниматься непосредственно автопроизводители. То есть каждой новой машине ещё до продажи присвоят паспорт с уникальным номером. Для регистрации ТС в ГИБДД клиенту необходимо будет назвать номер паспорта транспортного средства или идентификационный номер (VIN), а также предоставить договор купли-продажи.

Инициатива предполагает, что автомобилисты смогут поменять ПТС в том числе и на старые автомобили. Однако принудительно заставлять автовладельцев не будут. Информация о машине останется в базе даже после утилизации транспортного средства. Известно, что в системе планируется хранить данные о бывших собственниках автомобиля, правда, для этого, согласно закону, понадобится их согласие.

Разработчики проекта рассказали о том, что процедура замены имеющегося документа на ПТС нового образца должна обойтись гражданам дешевле. Цена услуги оформления паспорта будет составлять 250 рублей (для автопроизводителей) и 600 рублей (для физических лиц). Отметим, на сегодняшний день выдача паспортов на бумажном носителе обходится россиянам в 800 рублей.

Представители Минпромторга считают, что внедрение электронных ПТС сможет в значительной мере усложнить возможности искажения информации, то есть будет способствовать защите прав потребителей. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что к новшествам уже готовится КАМАЗ. «Переход на систему электронных паспортов значительно оптимизирует процесс оформления автотехники», — отметили в компании.