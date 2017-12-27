27 Дек Chevrolet Niva снова подорожает, но есть и приятный сюрприз

С 1 января 2018 года гарантийный пробег Chevrolet Niva будет равен 50 000 км (ранее – 35 000 км). «Таким образом, гарантийные обязательства ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» составят 2 года или 50 000 км в зависимости от того, что наступит ранее», — заявили в пресс-службе СП.

Вместе с тем, с 1 января вырастут и цены Niva – все комплектации «потяжелеют» на 10 000 рублей. Так, базовая версия модели – L – будет стоить 608 000 рублей, топовая комплектация LE+ — от 753 500 рублей. Отметим, это уже третье подорожание Нивы за непродолжительное время. В частности, ценники были переписаны в ноябре и начале декабря 2017-го, оба раза – на 5 000 рублей.

Цены Chevrolet Niva с 1 января 2018 года

Комплектация Цена, руб. Комплектация Цена, руб. L 608 000 GLC 740 500 LC 651 000 LE+ 753 500 GL 691 000 LE+ «Камуфляж» 763 500 LE 695 000 GLC Special Edition 770 900 LE «Камуфляж» 705 000

Полноприводный внедорожник оснащается бензиновым двигателем 1.7 мощностью 80 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-ноябре 2017 года в России было продано 27 796 автомобилей Chevrolet Niva – это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Как сообщалось ранее, по итогам ноября 2017 года Нива занимает седьмую строчку в ТОП-10 самых популярных внедорожников и кроссоверов России.