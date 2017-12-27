С 1 января 2018 года гарантийный пробег Chevrolet Niva будет равен 50 000 км (ранее – 35 000 км). «Таким образом, гарантийные обязательства ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» составят 2 года или 50 000 км в зависимости от того, что наступит ранее», — заявили в пресс-службе СП.
Вместе с тем, с 1 января вырастут и цены Niva – все комплектации «потяжелеют» на 10 000 рублей. Так, базовая версия модели – L – будет стоить 608 000 рублей, топовая комплектация LE+ — от 753 500 рублей. Отметим, это уже третье подорожание Нивы за непродолжительное время. В частности, ценники были переписаны в ноябре и начале декабря 2017-го, оба раза – на 5 000 рублей.
Цены Chevrolet Niva с 1 января 2018 года
|Комплектация
|Цена, руб.
|Комплектация
|Цена, руб.
|L
|608 000
|GLC
|740 500
|LC
|651 000
|LE+
|753 500
|GL
|691 000
|LE+ «Камуфляж»
|763 500
|LE
|695 000
|GLC Special Edition
|770 900
|LE «Камуфляж»
|705 000
Полноприводный внедорожник оснащается бензиновым двигателем 1.7 мощностью 80 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-ноябре 2017 года в России было продано 27 796 автомобилей Chevrolet Niva – это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
Как сообщалось ранее, по итогам ноября 2017 года Нива занимает седьмую строчку в ТОП-10 самых популярных внедорожников и кроссоверов России.
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