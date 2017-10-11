Новый пакет доступен для Pacifica в комплектациях Touring Plus, Touring L, Touring L Plus и Limited. У минивэна с набором S Appearance решетка радиатора и эмблемы марки выполнены в черном, в тот же цвет окрашены и 18-дюймовые колесные диски. Сиденья обиты черной кожей, на спинках передних кресел вышита буква S.

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Цена S Appearance – 595 долларов (около 34 000 рублей по актуальному курсу), а за 995 долларов (примерно 58 000 рублей) минивэн можно оснастить 20-дюймовыми дисками Black Noise.

На американском рынке Chrysler Pacifica можно купить с бензиновым мотором V6 3.6 мощностью 291 л.с., который работает в паре с девятидиапазонным «автоматом». Также покупателям предлагается гибридная версия на базе того же двигателя. Базовая комплектация LX стоит от 28 995 (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 678 000 рублей.

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Напомним, Pacifica скоро появится и в России. У нас модель будет представлена только в топовой комплектации Limited Platinum, тоже с мотором V6 3.6, но с отдачей в 279 л.с. Цена минивэна в РФ – от 3 899 000 рублей.