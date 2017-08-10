Daihatsu презентовала две новинки

В рамках стартовавшего в Индонезии автосалона, японская компания представила новые концепты - флагманский минивэн и седан.

Минивэны пользуются популярностью в этой стране, в силу чего Daihatsu видит перспективы в новом флагманском MPV, прототип которого получил название DN Multisix. Автомобиль с чертами кроссовера отличается футуристическим внешним и внутренним дизайном, стеклянной крышей, распашными дверями и, как следует из названия, шестью посадочными местами. Фото концептов опубликовал ресурс paultan.org.

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Длина DN Multisix составляет 4 310 мм, ширина – 1 720 мм, высота – 1 695 мм и размер колесной базы – 2 620 мм. Дорожный просвет модели равен 250 мм, чем, кстати, может похвастаться редкий кроссовер. О двигателе новинки ничего не сообщается.

«Четырехдверка» DN F-Sedan получила обтекаемый купеобразный силуэт и внешность в аналогичной с минивэном DN Multisix стилистике. Седан обладает следующими размерами: длина – 4 200 мм, ширина – 1 695 мм, высота – 1 430 мм и колесная база – 2 510 мм.

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Под капотом модели установлена «четверка» 3NR Dual VVT-i объемом 1,2 литра с отдачей 88 л.с. и 108 Нм крутящего момента в сочетании с CVT.

Там же в Индонезии состоялась публичная премьера нового кроссвэна Mitsubishi Expander, который был рассекречен производителем в конце прошлого месяца.