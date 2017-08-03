Благодаря модернизации производства Скопинский автоагрегатный завод (СААЗ) в ближайшее время может получить новых заказчиков. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, поставки продукции предприятия планируется организовать на расположенные в РФ заводы концернов Volkswagen, PSA и Ford.

«С развитием возможностей СААЗа придут новые инвесторы, в ноябре должна запускаться новая линия покраски, которая позволит расширить географию поставок, — сказал в ходе пресс-конференции Николай Любимов. — Они смогут поставлять изделия для ходовой части не только на Тольяттинский завод и «ГАЗ» в Нижний Новгород, но и на Volkswagen, на Ford, на Peugeot-Citroen, и будут соответствовать их стандарту».

«У них есть сейчас задел определённый и договорённости с инвесторами. Я думаю, что они придут в конце года и выйдут на соглашение», — продолжил врио губернатора Рязанской области.

Отметим, в связи с уменьшением заказов АВТОВАЗа, объёмы производства автокомпонентов на Скопинском автоагрегатном заводе в 2016 году были снижены. Согласно расчётам предприятия, в текущем году количество отгруженной продукции собственного производства вырастет на 33%.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России продолжает расти объём производства легковых машин. Так, в период с января по май 2017-го он увеличился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за первые пять месяцев заводы РФ выпустили порядка 526 000 автомобилей.