В Китае дилеры Chevrolet принимают заказы на седан Cruze в особой модификации Tron.

Новая спецверсия «четырехдверки» создана совместно с компанией Disney, она посвящена фильму «Трон: Наследие», который шел в прокате несколько лет назад. Прототип Chevrolet Cruz Tron был представлен на Пекинском автосалоне в апреле 2016-го.

Кузов новинки окрашен в черный цвет, на нем имеются светло-синие полосы. В синем выполнена и окантовка бамперов и радиаторной решетки. На задних дверях – надпись с названием спецсерии. Черно-синяя тема продолжается и в салоне. Кроме того, для покупателей Cruze Tron доступны аксессуары с символикой фильма. Например, термос или сумка.

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Особый седан оснащен бензиновым турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с., который сочетается с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Для стандартной «четырехдверки» также предусмотрен 114-сильный «атмосферник» 1.5, работающий в паре с «механикой» или «автоматом».

Цена Chevrolet Cruze Tron – от 169 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 401 000 рублей по актуальному курсу. За пределами Китая подобная модификация вряд ли появится.

Напомним, в Поднебесной в линейке Шеви есть еще одна спецверсия, разработанная вместе с Disney. С конца прошлого года клиентам предлагается универсал Lova RV Mickey.