Премьера новинки состоялась в рамках автосалона в Джакарте. Спецверсию назвали PI, она разработана совместно с индонезийской тюнинговой компанией Tomi Airbrush. Аббревиатура означает Persatuan Indonesia – это переводится как «Единая Индонезия». Всего будет выпущено пять таких автомобилей.

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Главная «фишка» Datsun GO PI – нанесенный на кузов красного цвета орнамент, который, по мнению маркетологов, должен вызывать ассоциацию с батиком. «Батик – техника окраски материала восковым резервом или нанесение орнамента таким способом при изготовлении ткани – является одним из самых распространенных видов искусств в Индонезии», — отметили в компании.

Также особый хэтч получил решетку радиатора с черной глянцевой окантовкой и 15-дюймовые черные диски колес. В салоне установлены «специально доработанные кожаные сиденья».

Двигатель – тот же, что и у стандартной модели. В Индонезии Datsun GO можно купить с бензиновым мотором 1.2 мощностью 92 л.с., который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, на мотор-шоу в Джакарте марка Datsun представила еще одну новинку – концептуальный хэтчбек GO live.