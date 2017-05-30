Главная «фишка» новой версии «француза» — 3D-рисунок на кузове. Выпуклые треугольники имеются на дверях и передних крыльях. DS 3 Dark Side окрашен в темно-серый, крыша и 17-дюймовые диски могут быть «цвета алюминия» или черными. Корпуса наружных зеркал – хромированные или черные.

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В салоне имеются декоративные элементы из титана, напечатанные на 3D-принтере. В частности, такие детали обрамляют ручки дверей.

Европейцам DS 3 Dark Side доступен с бензиновым турбодвигателем 1.2 мощностью 110 или 130 л.с. Мотор сочетается с «механикой» или «автоматом». Цена новой версии стартует с отметки в 26 200 евро, что эквивалентно примерно 1 663 000 рублей по актуальному курсу.

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На данный момент нет информации о планах DS продавать модификацию Dark Side в России. Напомним, на наш рынок DS 3 вернулся в конце прошлого года. Россиянам модель предлагается только со 110-сильным мотором 1.2 и автоматической трансмиссией. Цена DS 3 – от 1 255 000 рублей.