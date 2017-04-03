НИЦ БДД представил аналитический отчёт о состоянии аварийности в России по итогам 2016 года, а также прогноз на текущий год. В документе отмечается, что в течение последних нескольких лет наблюдается стабильное уменьшение количества ДТП. Так, за прошлый год количество аварий с пострадавшими сократилось на 5,6% и составило примерно 173 600 происшествий. В них погибло 20 300 человек (спад – 12,1%), ранено 221 100 человек (спад – 4,3%).

Эксперты отметили, что «после непродолжительного периода снижения аварийности из-за нарушения ПДД водителями, находящимися в состоянии опьянения», в статистике опять наблюдается прирост показателей. Таких ДТП в 2016 году было зафиксировано примерно 15 600 (то есть прирост составил 2,1%). Как сообщает «Коммерсант», при этом по итогам 2017 года «не исключается рост показателей аварийности» по причине нарушения правил нетрезвыми автомобилистами.

«Рост количества таких ДТП может составить до 5%, а числа погибших – до 10%», — считают представители центра. То есть по их прогнозам, в текущем году из-за водителей в состоянии опьянения случится 16 300 аварий, в них лишатся жизни около 4 900 человек. Общее же число дорожно-транспортных происшествий сократится на 4-12%.

По мнению председателя движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, все возможные меры по борьбе с нетрезвыми водителями уже себя исчерпали. «И даже новые законопроекты ситуацию не спасут, — добавил он, — людей это не будет останавливать». «В России много пьют, и эту проблему надо решать более глобально, чем в рамках борьбы с аварийностью. Но это уже забота не Госавтоинспекции, а государства в целом», — считает представитель автосообщества.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что ответственность нетрезвых водителей в России могут ужесточить. В частности, Минздрав предложил изымать у таких автомобилистов транспортное средство. Об этом в середине февраля текущего года рассказала глава департамента экстренной медицинской помощи ведомства Оксана Гусева.