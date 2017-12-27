Компания Nissan сообщила о втором за эту неделю масштабном отзыве в России.

27 Дек Ещё сотню тысяч машин Nissan отзывают в РФ из-за подушек безопасности

О старте первой сервисной кампании было объявлено 25 декабря. В той акции участвуют 127 738 автомобилей Nissan Tiida (C11) и Note (E11), которые были выпущены в период с 30 августа 2008-го по 1 августа 2014 года. Теперь же в РФ отзывают 106 340 машин Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II и X-Trail, произведенных с 19 февраля 2001-го по 28 ноября 2012 года.

Обе кампании проводят из-за дефектных подушек безопасности. При этом первый отзыв касается «эйрбэга» водителя, а новая сервисная акция объявлена из-за подушки переднего пассажира.

«Причиной отзыва автомобилей Nissan (второго отзыва, — ред.) является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температурой. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон», — говорится в сообщении Росстандарта.

Дилеры уведомят владельцев попавших под отзыв «ниссанов» о необходимости предоставить авто в ближайший сервисный центр. У «японцев» проверят подушки безопасности, в случае необходимости «эйрбэги» заменят. Все ремонтные работы проведут бесплатно.

Напомним, владельцы также могут сами выяснить, участвует ли их машина в отзывной кампании. Для этого нужно сверить VIN-код со списком, который опубликован на сайте Росстандарта.

Ранее об отзыве в России объявила компания Peugeot: из-за возможного неверного расположения топливных трубок на сервис отправят 261 кроссовер Peugeot 3008.