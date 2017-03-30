Китайская корпорация FAW распространила тизеры нового концептуального SUV. Премьера модели может состояться уже в апреле.

Прототип планируют показать в рамках Шанхайского автосалона. Продавать новинку будут под суббрендом Xenia. Ожидается, что товарную модель назовут R9, в серию ее отправят в следующем году. Технические характеристики пока не раскрываются.

По неофициальным данным, серийный Xenia R9 получит два бензиновых мотора — 139-сильный «атмосферник» 1.8 и турбированный двигатель аналогичного объема и мощностью 180 л.с.

На данный момент в линейке Xenia имеется только один кроссовер – компактный переднеприводный «паркетник» R7. Новый SUV окажется на ступеньку выше «семерки».

Напомним, FAW Xenia R7 дебютировал весной прошлого года. Кросс доступен только в Китае, там он предлагается с бензиновым мотором 1.6, выдающим 116 л.с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой или шестидиапазонным «автоматом».

В России FAW сегодня продает три седана – Oley (от 449 100 рублей), V5 (от 398 650 рублей) и Besturn B50 (от 458 150 рублей). В ближайшее время на российский рынок должен выйти кроссовер Besturn X80, цена которого пока не объявлена. Сборка «паркетника» налажена на калининградском заводе «Автотор».