Fiat 500 Mirror для поклонников гаджетов официально представлен

Около двух недель назад Колёса.ру рассказывали своим читателям о спецверсии хэтчбека Fiat 500 MareBlu, дизайн которого был разработан для любителей дайвинга, да и моря в целом. Сегодня итальянцы представили ещё одну спецверсию "малыша" – Mirror special series, которая ориентирована на молодых людей.

В базовой версии этот автомобиль включает в себя всё самое необходимое, что может понадобится современному человеку, который не представляет свою жизнь без современных гаджетов: мультимедийная система размером в семь дюймов поддерживает форматы Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, есть разъёмы USB, стандартный AUX IN, а управление некоторыми функциями выведено на руль.

1 / 3 На фото: салон Fiat 500 Mirror special series 2 / 3 На фото: салон Fiat 500 Mirror special series 3 / 3 На фото: салон Fiat 500 Mirror special series

Помимо современной мультимейной системы, в базовое оснащение входит круиз-контроль с ограничителем скорости, а также датчики дождя и света.

1 / 2 На фото: Fiat 500 Mirror special series 2 / 2 На фото: Fiat 500 Mirror special series

Под капотом у Fiat 500 Mirror изменений не наблюдается: линейка моторов состоит из проверенного временем «атмосферника» серии FIRE объёмом в 1,2 литра мощностью в 69 сил, крайне экономичного двухцилиндрового (да-да) турбированного двигателя TwinAir объёмом в 875 кубиков и отдачей в 85 лошадиных сил, а также надёжной и экономичной турбодизельной «четвёрки» Multijet объёмом в 1,3 литра с отдачей в 95 сил.

Ранее Колёса.ру публиковали результаты краш-тестов Fiat 500 и Ford Ka+.