Fiat 500 Mirror для поклонников гаджетов официально представлен

В базовой версии этот автомобиль включает в себя всё самое необходимое, что может понадобится современному человеку, который не представляет свою жизнь без современных гаджетов: мультимедийная система размером в семь дюймов поддерживает форматы Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, есть разъёмы USB, стандартный AUX IN, а управление некоторыми функциями выведено на руль.
Помимо современной мультимейной системы, в базовое оснащение входит круиз-контроль с ограничителем скорости, а также датчики дождя и света.
Под капотом у Fiat 500 Mirror изменений не наблюдается: линейка моторов состоит из проверенного временем «атмосферника» серии FIRE объёмом в 1,2 литра мощностью в 69 сил, крайне экономичного двухцилиндрового (да-да) турбированного двигателя TwinAir объёмом в 875 кубиков и отдачей в 85 лошадиных сил, а также надёжной и экономичной турбодизельной «четвёрки» Multijet объёмом в 1,3 литра с отдачей в 95 сил.
Ранее Колёса.ру публиковали результаты краш-тестов Fiat 500 и Ford Ka+.
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