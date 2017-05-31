В Европе уже давно продают Панду в версии Cross, такой автомобиль оснащен системой полного привода. Главное отличие варианта City Cross – передний привод. Кроме того, защитные накладки на бамперах и молдинги на дверях новой модификации окрашены в цвет кузова, тогда как у Panda Cross эти детали серебристые.

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В список оборудования переднеприводной «пятидверки» вошли: 15-дюймовые колесные диски, светодиодные полоски дневных ходовых огней, аудиосистема с монохромным экраном, система Start/Stop, ESC, ABS. Также владелец новинки сможет скачать специальное приложение на свой смартфон, тогда «гаджет» превратится в мультимедиа-систему.

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Итальянцам Panda City Cross доступна с бензиновым двигателем 1.2 и турбодизелем 1.3 мощностью 69 и 95 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Продажи новой версии стартуют в июне, цена – от 15 650 евро (без учета спецпредложений), что эквивалентно примерно 994 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения: полноприводная Panda Cross обойдется минимум в 19 400 евро (около 1 232 000 рублей).

Напомним, неделю назад итальянская марка представила рестайлинговое семейство Fiat 500.