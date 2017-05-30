Производитель планирует увеличить отдачу двигателя своего флагманского кроссовера. Ожидается, что мощность турбодизеля 2.2 вырастет со 140 до 170 л.с., сообщает издание Autocar India. Мотор по-прежнему будет сочетаться с «механикой» или «автоматом». На данный момент неизвестно, изменится ли как-то дизайн XUV500.

1 / 2 На фото: актуальная версия Mahindra XUV500 2 / 2 На фото: актуальная версия Mahindra XUV500

В последний раз кроссовер обновили в 2015 году, тогда модель получила другие бамперы и решетку радиатора, иные фары и противотуманки. Нынешний SUV в Индии можно купить в пяти- или семиместной модификациях, с передним или полным приводом.

В списке стандартного оснащения Mahindra XUV500 значатся подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ABS и EBD. Для топовой версии предусмотрены мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, климат-контроль.

1 / 2 На фото: интерьер нынешнего Mahindra XUV500 2 / 2 На фото: интерьер нынешнего Mahindra XUV500

Цена кроссовера в Дели стартует с отметки в 1 249 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 097 000 рублей по актуальному курсу.

Ранее сообщалось о том, что Mahindra скоро представит рестайлинговый рамный внедорожник Scorpio.