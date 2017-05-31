Ford и фанаты подготовили «прощальный» Focus RS

«Заряженный» хэтчбек 2018 модельного будет выпущен ограниченным тиражом 1 500 единиц для рынка Соединенных Штатов и Канады в качестве финальной версии перед сменой поколений. Созданием новинки занималось подразделение Ford Performance совместно с фанатами.

Особый Ford Focus RS ‘2018 помимо стандартного фирменного цвета кузова Nitrous Blue (голубой) получил и новый уникальный Race Red (красный), с которыми контрастируют черная глянцевая крыша и корпуса внешних зеркал. Аналогичной отделкой вкупе с голубым логотипом на боковых крыльях обзавелся задний спойлер. Кроме того, в стандартное оснащение «пятидверки» теперь входят кованые 19-дюймовые колеса черного цвета.

В салоне автомобиля появилась карбоновая отделка – ее можно заметить на дверных ручках, обрамлении датчика турбонаддува и ручке «ручника», тогда как опции пакета RS2 стали стандартными: черные сиденья Recaro с отделкой из кожи и вставками из замшевой микрофибры Miko-Dinamica.

Главным техническим нововведением стал механический самоблокирующийся дифференциал Quaife для передней оси, разработанный командой глобального подразделения Ford Performance. Этот апгрейд позволил улучшить производительность хот-хэтча.

Двигатель модели остался без изменений – под капотом Focus RS ‘2018 установлен 350-сильный EcoBoost объемом 2,3 литра в комплекте с системой 4×4, распределяющей крутящий момент в зависимости от дорожной ситуации, «картинка» которой формируется с помощью сенсоров, скорость сканирования которых составляет 100 раз в секунду. На заднюю ось может передаваться до 70% тяги, а динамическая система векторизации, в свою очередь, может отдавать до 100% доступного момента на отдельное заднее колесо. Время переключения распределения тяги составляет всего 0,06 секунды. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды.

Всего Ford выпустит 1 500 единиц прощальной версии хот-хэтча – 1 000 для рынка США и 500 для Канады. Поставки начнутся в конце 2017 года, означая последнюю возможность заказать Focus RS текущего поколения.

Самоблокирующийся дифференциал также получила европейская версия Ford Focus RS в составе нового пакета опций.