Ford Mustang получил уникальный интерьер

Дизайнеры студии решили подчеркнуть агрессивный характер Ford Mustang GT Roush, который ориентирован скорее на сжигание покрышек, а не для каждодневного использования. По их задумке, ключевой особенностью тюнингованного Мустанга должен стать красный цвет, присутствующий как во внешнем, так и внутреннем оформлении спортивного купе.

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Основной цвет кузова у Mustang GT Roush белый, но он дополнен полосой и вставками алого оттенка. Кроме того, автомобиль отличает ряд апгрейдов экстерьера от Rush Performance: воздухозаборник на капоте, особые колеса со сдвоенным пятиспицевым дизайном и диффузор с парой выхлопных патрубков с каждой стороны.

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Судя по наклейке на кузове, мощность купе повышена до 727 л.с., тогда как самый мощный пакет Roush Stage 3 увеличивает мощность до 670 л.с. На кузове также появился логотип в виде скачущего мустанга, заполненный текстурой американского флага, который в нескольких экземплярах повторяется внутри машины.

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Для оформления интерьера в Carlex Design использовали комбинацию нескольких видов кожи различных цветов. Практически все поверхности уникального Mustang GT Roush покрыты сочетанием двух оттенков красной кожи с контрастирующими белыми вставками. Черной кожей покрыт руль, кулиса селектора коробки передач и выполнены вставки на дверях. Завершающим штрихом стала контрастная прострочка.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о другом проекте на базе американского маслкара. Свои умения работы с интерьером продемонстрировали специалисты Viner, обшившие салон автомобиля кожей настоящего мустанга.