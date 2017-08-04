Второй месяц подряд объём реализации машин марки увеличивается на 24% по отношению к результатам аналогичного периода прошлого года.

Согласно отчёту Ford Sollers, официальные дилеры продукции американского бренда в июле 2017 года на территории РФ реализовали в общей сложности 4 104 автомобиля. Этот результат на 24% больше по сравнению с показателем того же месяца прошлого года. Стоит отметить, что в июне текущего года специалисты зафиксировали такой же прирост продаж.

На российском рынке всего в период с января по июль 2017-го продано 26 011 автомобилей Ford. Это говорит о приросте на 8% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.

В компании отметили, что продажи кроссовера Kuga в июле увеличились на 11% по отношению к июню, несмотря на сезонный спад (в целом по бренду сокращение спроса составило 10% к прошлому месяцу). В прошлом месяце Куга разошлась тиражом 1 252 экземпляра, что сделало автомобиль бестселлером марки. При этом прирост по отношению к июлю прошлого года прирост составил 102%.

Базовая версия Ford Kuga оснащается двигателем объёмом 2,5 литра, который идёт в паре с шестиступенчатым «автоматом». В списке оборудования автомобиля есть кондиционер, семь подушек безопасности и аудиосистема с шестью динамиками. Сейчас кроссовер можно купить по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые гарантируют компенсацию на оплату первого взноса в размере 10% от стоимости автомобиля определённых категорий покупателей (семей с детьми и начинающих водителей).

На новом Ford Focus в июле от дилеров уехали 1 233 покупателя, прирост по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 46%. По итогам продаж в течение семи месяцев текущего года Фокус (с результатом 7 698 машин) оставляет за собой место лидера марки на российском рынке.

Спрос на Ford Explorer вырос в июле 2017-го на 60% (по сравнению с АППГ). За указанный месяц в России было реализовано 178 семиместных внедорожников. Продажи заметно увеличились и за период с января по июль: в общей сложности клиенты купили 1 245 экземпляров, что на 48% превышает прошлогодний показатель.

В прошлом месяце портал «Колёса.ру» сообщал о том, что первым «семейным автомобилем» в России стал Ford Kuga. В компании рассказали, что суммарная скидка для покупателя составила 280 000 рублей.