На этот раз сервисную акцию проводят из-за возможных проблем с креслами.

29 Мар Ford объявил о втором с начала года отзыве пикапов Ranger в РФ

Под отзыв попали 1 395 пикапов Ranger, реализованных в России в период с апреля 2014-го по июль 2015 года. «Причиной отзыва являются автомобили Ford Ranger с кабиной с двумя рядами сидений, на которых пружина защелки складывающейся спинки может сломаться, что потенциально приведет к невозможности зафиксировать спинку в верхнем положении», — сообщает Росстандарт.

Как отметили в ведомстве, из-за такого дефекта в случае столкновения «существует риск травмирования пассажиров», находящихся на задних сиденьях.

Дилеры Ford предупредят владельцев попадающих под отзыв Ranger о необходимости заехать в ближайший сервисный центр, где будет произведена замена узла защелки спинки заднего сиденья в сборе. Все ремонтные работы проведут бесплатно.

Напомним, в этом году Форд уже отзывал пикапы Ranger. В феврале было объявлено о старте сервисной кампании для 91 машины. Та акция проводилась из-за возможных проблем с автоматической коробкой передач.