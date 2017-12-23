Ford выложил фото нового Focus

Впервые новый Ford Focus в таком камуфляже был замечен фотошпионами в ноябре. Тогда на снимках было запечатлено два исполнения автомобиля – со светодиодной головной оптикой и обычной галогенной.

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В основе Focus следующей генерации будет положена модульная платформа, в результате чего масса автомобиля снизится приблизительно на 50 кг, а колесная база увеличится на 50 мм. По предварительной информации, в семействе нового Focus появится кросс-версия с защитным пластиковым обвесом.

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Базовым станет литровый трехцилиндровый турбомотор в трех вариантах форсировки – 100, 125 и 140 л.с. В силовую гамму войдут еще бензиновые моторы объемом 1,5 и 2,0 литра максимальной мощностью 280 л.с. Топовым двигателем будет комплектоваться «заряженная» модификация ST.

Накануне портал «Колеса.ру» публиковал свое виденье седана Ford Focus нового поколения в виде рендера. Дебют модели должен состояться весной следующего года.