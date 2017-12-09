Geely нарастил продажи почти на 40% в ноябре

В ноябре текущего года холдинг Geely сумел реализовать рекордное количество автомобилей – 141 265 единиц, что больше чем в прошлом году на 38% и на 13% превышает показатель октября 2017 года.

В период с января по ноябрь компания реализовала 1 093 491 автомобиль, а это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 66%. Таким образом, Geely уже выполнил порядка 99% от запланированного на текущий год объема продаж, который составляет 1 100 000 машин.

Самой востребованной моделью марки Geely стал кроссовер Atlas, который на рынке Поднебесной представлен как Boyue. В прошлом месяце 30 884 таких автомобилей обрели своих владельцев. В тройку также вошла модель Emgrand GS с 17 487 проданными машинами и Vision SUV – 13 647 единиц.

Кстати, недавно портал «Колеса.ру» публиковал характеристики Geely Atlas для российского рынка.