Geiger Cars создал из Jeep Wrangler «старину» Willys

Всего будет построено 10 экземпляров Geiger-Willys по цене 80 700 долларов США или 4 760 000 рублей по актуальному курсу.

Немецкая тюнинговая компания Geiger Cars посвятила уходящему поколению классического двухдверного внедорожника Jeep Wrangler JK спецверсию в стиле военного Willys 1940-х годов, ставшего бестселлером Ленд-лиза.

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Jeep Wrangler последней генерации за 10 лет своего существования успел получить множество спецверсий и модификаций от различных тюнинг-ателье. Из него, зачастую, создавали мощные внедорожники с большими грязевыми колесами в стиле Биг Фут. Однако энтузиасты тюнинга из Geiger Cars решили почтить военного работягу Jeep Willys и создать в его стиле версию Wrangler JK.

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Спецверсия получила название Geiger-Willys. Автомобиль получил оливково-зеленый цвет кузова, а также соответствующие надписи и логотипы Willys WW2 (Вторая Мировая война). Новый мощный передний бампер оснастили моторизованной лебедкой. Колеса оснастили штампованными стальными дисками в таком же оливковом цвете и внедорожными шинами с грязевым протектором размерностью 265/70 R17. Также был установлен усиленный задний держатель запасного колеса. В салоне автомобиля сиденья получили тканевую обивку оливково-зеленой расцветки.

Под капотом спецверсии Geiger-Willys остался 3,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель V6 Pentastar, который с завода выдает 284 лошадиные силы и 347 Нм крутящего момента. В паре с ним идет шестиступенчатая механическая коробка передач или классический автомат. Внедорожник также оснащен системой полного привода.

Ранее стало известно, что плагин-гибридный Jeep Wrangler появится в 2020 модельном году.