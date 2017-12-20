Поправки к закону «Об ОСАГО» были подготовлены Министерством финансов. Изменения касаются применения европротокола, то есть упрощённой схемы оформления мелких аварий с участием двух машин без вызова инспектора ГИБДД. На сегодняшний день лимит суммы, которая возмещается пострадавшему по европротоколу, составляет в регионах РФ 50 000 рублей. Одобренный Госдумой во втором чтении законопроект предполагает увеличение этого порога в два раза, до 100 000 рублей.

Ещё одна поправка позволяет оформить аварию по европротоколу даже в том случае, если участники не договорились об обстоятельствах аварии (сейчас это является обязательным условием). Предполагается, что недоговорившиеся водители будут фиксировать обстоятельства случившегося (с помощью терминалов ЭРА-Глонасс или специального мобильного приложения), данные будут переданы в автоматизированную информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Предположительно изменения, включённые в законопроект, вступят в силу с 1 июня 2018 года. Известно, что инициативу в третьем и окончательном чтении планируется принять не позднее текущей недели. Как отмечает «Коммерсант», представители страхового рынка выступают против увеличения лимита по выплатам, объясняя это растущей убыточностью сегмента.

Согласно информации Российского союза автостраховщиков, в общей сложности за период с января по ноябрь 2017 года было зафиксировано 480 000 обращений потерпевших, воспользовавшихся европротоколом (за 11 месяцев прошлого года результат составил 426 400 обращений). В целом доля таких водителей, выбравших упрощённую схему оформления ДТП, составляет сейчас 33%.