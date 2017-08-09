Госпрограмму поддержки экспорта автомобилей планируют продолжить
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Госпрограмму поддержки экспорта автомобилей планируют продолжить

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Об этом в ходе встречи с председателем наблюдательного совета «Базового элемента» сказал глава правительства РФ.

Одной из мер госпомощи российскому автопрому на сегодняшний день являются компенсации части расходов на транспортировку поставляемых за рубеж отечественных машин. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что «программу поддержки экспорта [автомобилей] мы обязательно продолжим». Обещание он дал на встрече с председателем наблюдательного совета «Базового элемента» Олегом Дерипаской.

На фото: Газон Next

На фото: Газон Next

«У нас рынок большой, но, конечно, не беспредельный, — цитирует ТАСС Дмитрия Медведева. — Есть целый ряд стран, у которых существуют устойчивые связи с нашими производителями, в том числе с «Группой ГАЗ» и с вашей большой группой «Русские машины», куда можно было бы и нужно поставлять [автомобили]».

Он отметил, что присутствовал при запуске некоторых моделей марки. «Надо признаться, это впечатляет, потому что действительно из достаточно узкого набора моделей, которые носили универсальный характер, а это на самом деле далеко не всегда плюс, удалось развернуть всё это в широкий модельный ряд и сориентироваться на самые широкие, разнообразные круги потребителей», — добавил премьер-министр.

На фото: Газель Next

На фото: Газель Next

Олег Дерипаска рассказал о том, что поставки продукции на экспорт осуществляются в более чем 46 стран мира. По его мнению, сейчас есть возможность для очередного «экспортного» рывка. «Важно, чтобы это нашло отражение в новом бюджете – сейчас же у нас нет антикризисной составляющей, будет только формирование по, скажем так, перспективным направлениям, — комментирует представитель отрасли. — Очень важно продолжать поддерживать спрос и особенно ту часть, которая связана с развитием экспорта, потому что это дополнительный рынок».

В прошлом месяце портал «Колёса.ру» сообщал о том, что автопроизводители РФ увеличили объём экспорта комплектующих. Иностранные автомобильные концерны, наладившие производство на территории России, начали получать выгоду от слабого рубля.

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , господдержка , иномарки российской сборки , меры господдержки , российские автомобили , экспорт , экспорт автомобилей , ГАЗ
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