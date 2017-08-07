07 Авг Honda объявила о старте продаж Pilot 2017 модельного года в России

К российским дилерам уже поступил Honda Pilot 2017 модельного года с обновлениями. Как рассказали в пресс-службе местного представительства компании, кроссовер оснастили новой мультимедийной системой с поддержкой мобильных устройств и интерфейсов MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto.

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Сообщается, что благодаря технологии MirrorLink можно отображать содержимое экрана смартфона на дисплее мультимедийной системы. При этом Apple CarPlay даёт возможность автомобилистам максимально использовать возможности iPhone и не отвлекаться при этом от дороги. В меню системы будут доступны такие функции как навигация, звонки, музыкальный плеер, короткие сообщения.

При этом сообщается, что с помощью голосовой команды можно активировать звонок, построить маршрут, включить музыку. Помимо этого Siri сможет зачитать поступившее сообщение, напечатать, а также отправить ответ.

В российском офисе Honda рассказали о том, что в Pilot 2017 модельного года Android Auto также предлагает пользователям системы автомобильные приложения, которые позволят не отвлекаться от управления транспортным средством.

«В рамках партнёрства с компанией «Яндекс», мультимедийная система, которой будет оборудован Pilot 2017 модельного года, дополнена приложением Яндекс.Навигатор, позволяющим проложить максимально эффективный и короткий маршрут с учётом текущей дорожной ситуации», — рассказали в офисе компании «Хонда Мотор Рус».

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Прибавка к ценнику в размере 50 000 рублей коснулась только тех комплектаций Honda Pilot, которые оборудованы новой мультимедийной системой, речь идёт о версиях Executive и Premium. Тогда как официальная цена исполнения Lifestyle осталась без изменения: её по-прежнему можно купить за 2 999 900 рублей.

В начале текущего месяца стала известна цена новой версии Honda CR-V для российского рынка. Стоимость базовой комплектации составляет 1 769 900 рублей. Под капотом Honda CR-V устанавливается бензиновая 150-сильная «четверка» i-VTEC Earth Dreams объемом 2,0 литра.