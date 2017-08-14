Обновленная «пятидверка» уже доступна на американском и азиатских рынках (в некоторых странах модель известна как Fit), а до Старого света компакт доберется этой осенью. Изменения у европейской версии, в целом, те же, что и у машин для других стран. Так, Honda Jazz получил модернизированную оптику, другие бамперы и решетку радиатора.

1 / 5 На фото: обновленный Honda Jazz в версии Dynamic. В этом варианте исполнения у модели - спортивные бамперы с акцентами красного цвета, черные 16-дюймовые диски колес 2 / 5 На фото: обновленный Honda Jazz в версии Dynamic. В этом варианте исполнения у модели - спортивные бамперы с акцентами красного цвета, черные 16-дюймовые диски колес 3 / 5 На фото: обновленный Honda Jazz в версии Dynamic. В этом варианте исполнения у модели - спортивные бамперы с акцентами красного цвета, черные 16-дюймовые диски колес 4 / 5 На фото: обновленный Honda Jazz в версии Dynamic. В этом варианте исполнения у модели - спортивные бамперы с акцентами красного цвета, черные 16-дюймовые диски колес 5 / 5 На фото: обновленный Honda Jazz в версии Dynamic. В этом варианте исполнения у модели - спортивные бамперы с акцентами красного цвета, черные 16-дюймовые диски колес

Еще покупателям предложат новую модификацию Dynamic, которая отличается более спортивным дизайном экстерьера. В этой версии компактвэн будет доступен со 130-сильным бензиновым мотором 1.5 (впервые в Европе), сочетающимся с вариатором. В других вариантах исполнения модель по-прежнему оснащается двигателем 1.3 с отдачей в 102 л.с.

1 / 2 На фото: интерьер Honda Jazz Dynamic. В салоне есть прострочка оранжевого цвета 2 / 2 На фото: интерьер Honda Jazz Dynamic. В салоне есть прострочка оранжевого цвета

В список стандартного оборудования посвежевшего Jazz вошли круиз-контроль и подогрев передних кресел. Для более дорогих комплектаций предусмотрены: мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, системы предотвращения фронтального столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и распознавания дорожных знаков.

На российском рынке Jazz не представлен, появление этой модели в РФ не планируется. Напомним, сегодня Honda продает в России кроссоверы CR-V и Pilot. Между тем, как сообщалось ранее, в будущем марка может вернуть в нашу страну модели Accord и Civic.