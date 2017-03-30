Hyundai рассказала о новой платформе для будущих электрокаров

Как сообщает издание Automotive News, на одной зарядке типичный электрокар Hyundai сможет преодолевать около 300 километров пути, и при этом, по словам старшего вице-президента Hyundai Motor Ли Ки-санга, бренд сможет предложить своим покупателям конкурентоспособный продукт.
Рынок электрокаров в ближайшую десятилетку будет развиваться активно, и по прогнозам Hyundai, уже в 2025 году каждый десятый проданный в мире автомобиль будет оснащаться электрическим двигателем.
На разработку новой платформы у Hyundai уйдёт ещё некоторое время, поэтому представленные в текущем году новинки будут построены на базе уже проверенных решений.
Ранее Колёса.ру сообщали, что Hyundai представила скутер, который хранится в передней двери автомобиля
"уже в 2025 году каждый десятый проданный в мире электрокар будет оснащаться электрическим двигателем." А чем тогда 9 из 10 электрокаров будут оснащены???