Hyundai рассказала о новой платформе для будущих электрокаров

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не собирается "пасти задних" в вопросе разработки и производства новых электрокаров. Сегодня стало известно, что конструкторы активно работают над первой полностью электрической платформой, которая станет основой для модельного ряда электрокаров Hyundai.

Как сообщает издание Automotive News, на одной зарядке типичный электрокар Hyundai сможет преодолевать около 300 километров пути, и при этом, по словам старшего вице-президента Hyundai Motor Ли Ки-санга, бренд сможет предложить своим покупателям конкурентоспособный продукт.

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Рынок электрокаров в ближайшую десятилетку будет развиваться активно, и по прогнозам Hyundai, уже в 2025 году каждый десятый проданный в мире автомобиль будет оснащаться электрическим двигателем.

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На разработку новой платформы у Hyundai уйдёт ещё некоторое время, поэтому представленные в текущем году новинки будут построены на базе уже проверенных решений.

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